 FEMMINILE, AL VIA IL PROGETTO PLAYMAKERS

Il Frosinone Calcio Femminile aderisce al UEFA Playmakers Programme, il progetto promosso dal massimo organo continentale calcistico e organizzato dalla FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, rivolto alle bambine dai 5 agli 8 anni che attualmente non giocano a calcio.

Un programma sviluppato anche grazie alla collaborazione con la Disney, con l’obiettivo di raggiungere più potenziali giovani calciatrici possibili, attraverso una proposta innovativa e funzionale alla diffusione del calcio tra bambine.

A differenza degli approcci tradizionali, le sessioni di allenamento Playmakers seguono la narrazione di cartoni animati di successo mondiale come Frozen II di Disney e Gli Incredibili di Disney e Pixar 2 ai quali, nella passata stagione, si è aggiunta Oceania, è proprio quest’ultimo il tema scelto dalle giallazzurre.

Primo appuntamento domani alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino dalle ore 17.30, per tutte le bambine tra i 5 e gli 8 anni non già tesserate con altre società. Lo scopo finale di tale iniziativa è contribuire a creare il clima giusto che porta le bambine ad un graduale e divertente avvicinamento alla pratica sportiva con l’obbiettivo di appassionarle e creare tutti i presupposti per un lungo percorso nel mondo del calcio.

Per tutte le info ➡️ femminile@frosinonecalcio.com