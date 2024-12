 Giochiamo Insieme, un evento speciale allo stadio Benito Stirpe

Il Frosinone continua a promuovere il calcio non solo come uno sport, ma un potente strumento di inclusione e solidarietà. Nella giornata di ieri, presso lo stadio Benito Stirpe, si è svolto l’evento “Giochiamo Insieme”, un progetto speciale in collaborazione con Acea Ato 5, dedicato ai bambini della Casa Famiglia “I Naviganti” di Cassino.

L’iniziativa, che rientra nel progetto G.E.S.T.I., ha regalato momenti di grande gioia e spensieratezza ai piccoli ospiti, che hanno avuto l’opportunità vivere un’esperienza unica all’interno dell’impianto di Viale Olimpia. A rendere ancor più magico l’evento è stata la partecipazione di tre giocatori del Frosinone Calcio: Tjas Begić, Davide Bettella e Luca Garritano, che hanno dedicato il loro tempo ai bambini, firmando autografi, scattando foto e condividendo sorrisi.

Un ringraziamento va anche a tutti gli enti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento.