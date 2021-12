 GLI UNDER 15 DIODATI E FIORITO NELLA SELEZIONE AZZURRA AL ‘TORNEO DI NATALE’

Doppia convocazione in maglia azzurra per la formazione Under 15 del Frosinone allenata da Alessio Mizzoni, capolista nel campionato nazionale di categoria anche se reduce dalla prima sconfitta stagionale. I baby Valerio Diodati, centrocampista e il compagno di squadra Loris Fiorito, attaccante, sono stati inseriti nella lista di ben 66 giocatori classe 2007 – distribuiti in tre squadre mentre la quarta, sempre di 22 ragazzi, sarà messa in campo dalla Lega di Serie C – diramata dal ct della Nazionale Under 15, Massimiliano Favo. Da questa lista di 66 ragazzi verrà fuori la Selezione azzurra definitiva. I due ‘giallazzurrini’, infatti, parteciperanno al Torneo di Natale, consueto appuntamento di fine anno in programma dal 9 al 12 dicembre a Novarello Villaggio Azzurro a Granozzo con Monticello (NO). Diodati e Fiorito hanno preso parte in precedenza a ben tre selezioni, superandole. Grande la soddisfazione quindi da parte del Club giallazzurro e del tecnico Mizzoni per aver portato ben due propri tesserati insieme alla convocazione in azzurro.

Ma conosciamo meglio i due neo azzurrini. Diodati, ciociaro di Roccasecca, è un centrocampista centrale. Il classico mediano di quantità, esuberante in mezzo al campo dove fa notare il suo spirito da combattente, un vero gladiatore. Quanto a Fiorito, nato a Napoli, è un attaccante moderno mancino, un elemento paragonabile all’Aeroplanino, Vincenzino Montella, che predilige giocare tra le linee ma è bravo anche a proporsi e ad attaccare la profondità.

Quanto al programma del Torneo di Natale, prevede l’arrivo a Novarello giovedì pomeriggio e, come da comunicato ufficiale, immediata sessione di tamponi rapidi antigenici che verranno ripetuti l’11 dicembre. Da venerdì il via al quadrangolare: la mattina alle 11 Squadra A vs Squadra B, il pomeriggio alle 14 Squadra D vs Rappresentativa Lega Pro. Sabato si continua con Squadra A vs Rappresentativa Lega Pro (ore 11) e Squadra B vs Squadra D (ore 14), mentre domenica mattina sono in programma le due partite di chiusura tra Squadra B vs Rappresentativa Lega Pro (ore 11) e Squadra A vs Squadra D (ore 12.30).

Come riportato dal sito ufficiale della Figc, a valutare i 66 ragazzi, col ct Massimiliano Favo, ci saranno il coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi, il supervisore Antonio Rocca e i 17 osservatori che fanno capo all’Area Scouting della Figc guidata da Mauro Sandreani e, per le Nazionali giovanili (fino alla Under 20), sotto la responsabilità di Claudio Coppi.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio