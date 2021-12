 UNDER 17, QUADRACCIA E ROMANO NON BASTANO. LA ROMA VINCE 4-2

ROMA: Brondbo, Cacacchioli, Bouah (dal 19’ st Touadi), Cichella (dal 40’ st Vranjes), Ienco, Plaia, Marazzotti (dal 31’ st Rozzi), De Angelis (dal 40’ st Pellegrino), Misitano (dal 40’ st Totti), Graziani (31’ st Polletta), Bolzan (dal 19’ st Cesco).

A disposizione: Mengucci, Morgantini.

Allenatore: Ciaralli.

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli, Crecco (dal 8’ st Ferrari), A. Romano (dal 41’ st Stazi), Severino, Quadraccia, R. Romano, Cipolla (dal 41’ st Di Mauro), D’Andrea, Evangelisti, Voncina (dal 22’ st Coletta).

A disposizione: Vigliotti, Oddi, Seccafien, La Porta, Salvatori.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: sig. Petrov Sebastian della sezione di Roma 1; assistenti sigg. Corsini e Garcea della sezione di Roma 1.

Marcatori: 33′ pt Marazzotti (Roma), 41′ pt Misitano (Roma), 10’ st Bolzan (Roma), 14’ st Quadraccia (Frosinone), 23′ st Graziani (Roma), 45’+1’ st R. Romano (Frosinone).

Note: ammoniti: Cipolla (Frosinone); recupero: 0’ pt e 3’ st.

ROMA – Poker della Roma ai danni del Frosinone di mister Di Michele.

I giallorossi si sono imposti per 4-2 grazie ai gol di Marazzotti e Misitano nel primo tempo e di Bolzan e Graziani nella ripresa.

Ai canarini invece non sono bastati i gol siglati da Quadraccia e da Raffaele Romano.

Sconfitta che blocca il Frosinone all’11° posto in classifica con 9 punti, al contrario la vittoria porta la Roma al primo posto insieme al Benevento con 24 punti.

