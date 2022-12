 GUALTIERI RINGRAZIA GLI SPONSOR

FROSINONE – La serata degli sponsor nella Guest Area dello Stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ regala un grande successo di presenze, di partecipazione intesa come vicinanza al Frosinone Calcio. Il direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali, Salvatore Gualtieri, lo scorso 15 giugno, nel giorno della presentazione delle nuove strategie di marketing espresse un concetto: “Ringrazio quanti in questi 2 anni non ci hanno mai abbandonato, praticamente tutti. La nostra filosofia è chiara: staremo sempre al vostro fianco”. E nel tracciare il consuntivo della serata, rafforza quelle parole.

Direttore, la soddisfazione deriva dal fatto che a quelle parole di sei mesi c’è stato un seguito…

“Esattamente. Vuol dire che si è riusciti a dare seguito a quella partenza. E’ stata una serata molto bella, significativa per il nostro Club. Una serata che ha denotato attaccamento, affiatamento di tutte le componenti che fanno parte ormai da anni, in maniera consolidata e strutturale, della famiglia del Frosinone Calcio. Tutto questo è avvenuto oltre il risultato sportivo in sé che pure è di grandissima importanza. Giovedi sera abbiamo visto la presenza di tutti i nostri sponsor (oltre 100, nella stagione in corso) e quasi 200 persone che si sono strette con entusiasmo attorno al presidente Maurizio Stirpe ed alla squadra presente in blocco con il tecnico Fabio Grosso. Breve ma come sempre chiarissimo il concetto che il nostro Presidente ha voluto ribadire, toccando l’argomento delle linee guida della Società dalle quali non derogare mai e dichiarandosi soddisfatto del percorso intrapreso nello sviluppo di tutte le iniziative”.

A giugno lei disse di essere riconoscente a quegli sponsor che non abbandonarono il Frosinone nemmeno in quel periodo tremendo del Covid, delle incertezze, degli stadi chiusi al pubblico…

“E per questo vanno elogiati perché hanno continuato a sentirsi famiglia anche in quei lunghi mesi. Oggi c’è entusiasmo, lo abbiamo visto quando tutti i presenti hanno interagito nella serata con i nostri giocatori, con mister Grosso che oltre ad essere un bravissimo tecnico ha l’appeal del campione del calcio mondiale. La Società ci tiene in modo particolare a sviluppare questi scambi, ad accrescere la vicinanza tra sponsor, che sono nostri tifosi del tutto particolari, con la squadra”.