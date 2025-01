 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Il risultato nell’ultimo weekend di gara del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Frosinone – Crotone 2-0

Ferentino – Il Frosinone di mister Pesoli, scende in campo per la 15.a giornata di campionato di Primavera 2 ospitando il Crotone. La partita con la squadra calabrese è il giro di boa del campionato con il Frosinone ancora leader in classifica. La partenza per i giallazzurri però non è delle migliori. Il Crotone infatti si fa subito pericoloso e al 12′ centra una traversa con Ambrogio dai venticinque metri. Il Frosinone sembra svegliarsi dal torpore ma la squadra di mister Lomonaco è ben messa in campo e concede davvero poco agli attaccanti giallazzurri. Solo qualche squillo di Justin Ferizaj ma la retroguardia rossoblu fa buona difesa. La partita è povera di occasioni pericolose e le squadre tendono a studiarsi, così il primo tempo termina sul risutato di 0-0.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i giallazzurri, dopo solo trenta secondi, Befani viene atterrato da Galardo in area di rigore, l’arbitro Pacella concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Ferizaj che non sbaglia segnando il gol dell’1-0. L’irlandese sfiora la doppietta al ventesimo del secondo tempo con un tiro dai venti metri che viene deviato in angolo da Greco. Al 67′ il Frosinone raddoppia con Damar Dixon che sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva puntuale sul cross del compagno di squadra e batte Greco per il gol che vale il 2-0. Il Frosinone è bravo ad addomesticare la partita e rallentando i ritmi di gioco riesce a centrare la quinta vittoria consecutiva in casa ed il settimo risultato utile consecutivo. Il risultato finale è 2-0 per i giallazzurri di mister Pesoli.

Frosinone – Dosso, Diallo, Pelosi (dal 81’st Cellupica), Hegelund, Borgia (dal 57’st Schietroma), Shkambaj (dal 81’st Colafrancesco), Grosso, Stoyanov, Ferizaj (dal 69’st Molignano), Dixon (dal 69’st Baptista), Befani. A disposizione: Barone, Capanna, Reali, Antonellis, Colafrancesco, Carfagna, Centra. Allenatore: Pesoli

Crotone – Greco, Buonaccorsi, Loiacono, Tosto, Tarantino, Pagano(dal 36’pt Galardo), Caccioppoli (dal’59st Vrenna), De Gennaro, Ambrogio (dal 70’st Cantisani), Terrasi (dal 59’st Maffei), Bianchi. A disposizione: Borrelli, , Tessitore, Sgro. Allenatore: Lomonaco

Arbitro: Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2

Assistenti: Gianmarco Macripo’ della sezione di Siena e Sebastian Petrov della sezione di Roma 1

Marcatori: 47’st Ferizaj (R), 67’st Dixon

Ammoniti: 32’pt Tosto, 40’pt Borgia, 87’st De Gennaro

Classifica: Frosinone 38, Napoli 31, Ternana 26, Palermo 26, Benevento 26, Ascoli 26, Spezia 24, Pisa 20, Cosenza 19, Perugia 19, Crotone 19, Pescara 16, Salernitana 15, Avellino 15, Monopoli 10, Bari 8.

Prossimo turno: Spezia – Frosinone

Under 17: Frosinone – Salernitana 0-4

Al “Capo I Prati” di Fiuggi il Frosinone subisce una sconfitta per 0-4 contro una Salernitana cinica e spietata. Una gara in salita fin dai primissimi istanti, con i ragazzi di mister Lucidi costretti ad inseguire dopo appena un minuto di gioco. La squadra campana sblocca immediatamente il risultato con Menduto, bravo a capitalizzare un cross basso dalla sinistra e battere Giora con un tap-in vincente. L’inerzia della partita resta tutta a favore degli ospiti, che raddoppiano all’8’: ancora Menduto, con una giocata personale nei pressi dell’area, supera un avversario e calcia con precisione per lo 0-2. Al 14’, arriva il terzo gol della Salernitana: Mancini trasforma una punizione dalla distanza con una traiettoria insidiosa, favorita dal vento, che sorprende Giora. Il Frosinone prova a reagire e crea tre buone occasioni per accorciare le distanze, ma la poca precisione sotto porta vanifica gli sforzi della squadra. Nel secondo tempo, la Salernitana mette il sigillo definitivo al match con una perla di Belfiore: un tiro a giro imprendibile che si insacca sotto l’incrocio, portando il punteggio sullo 0-4.

Frosinone – Giora, Mirenzi (1’st Millozzi), Colafrancesco (21’st Oberti), Carfagna, Pantano (37’st Coluzzi), Reali (1’st Binoshaj), Menghini (1’st Borghi), Castellani (1’st Pierguidi), Carpentieri, Danieli, Conti (1’st Boccanera). A disposizione: Capanna, Di Battista. Allenatore: Lucidi

Salernitana – Guacci, Iliev, Russo, Mancini, Petrucci, De Amicis (21’st Bronzini), Cerasoli (21’st Topa), Belfiore (37’st Vari), Leotta, Marciano (37’st Abbriano), Menduto (37’st Parisi). A disposizione: Forlenza, Siani, Tommasiello, Barba. Allenatore: De Santis

Marcatori: Menduto 1’pt e 8’pt, Mancini 14’pt, Leotta 10’st

Arbitro: Aronne di Roma 1

Assistenti: Cagiola di Roma 1 e Bianchi di Roma 1

Classifica: Empoli 33, Roma 31, Napoli 28, Fiorentine 25, Lazio 24, Palermo 22, Salernitana 18, Lecce 16, Bari 16, Frosinone 15, Cosenza 13, Catanzaro 12, Juve Stabia 2.

Prossimo turno: Catanzaro – Frosinone

Under 16: Palermo – Frosinone 0-1

Il Frosinone esce sconfitto per 1-0 al “Pasqualino Stadium” contro il Palermo, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Nonostante le tante occasioni create, i ragazzi di mister Centioni si arrendono a un gol capolavoro di Corda nella ripresa, che regala i tre punti ai padroni di casa. La gara inizia con il Frosinone subito pericoloso al 2’: su uno schema da calcio d’angolo, Taddei serve in area Capitan Riggi, che colpisce di testa trovando la pronta risposta del portiere Lentini. Al 7’ arriva la risposta del Palermo con Vitale, che si libera di Marchetti e calcia da fuori, ma Lombardo devia in angolo con un grande intervento. Al 9’, Giaraffa si ritrova una palla vagante in area ciociara, ma è ancora Lombardo a salvare il Frosinone con una parata decisiva a tu per tu. Sul capovolgimento di fronte, Bonanno si invola sulla fascia, supera tre avversari e serve Pugliatti, che manca di un soffio l’impatto decisivo in area. Al 25’, tripla occasione per il Frosinone: Bonanno calcia in porta e il portiere respinge con i piedi, Taddei ci prova sulla ribattuta ma viene fermato dai pugni di Lentini, e infine Francia, dalla distanza, colpisce la traversa con un tiro potente. Poco dopo, Pugliatti colpisce di testa su cross di Taddei, ma è ancora la traversa a negare il vantaggio ai giallazzurri. Il Palermo, al 30’, sfiora il gol con Sabella, che non riesce a sfruttare un errore difensivo ciociaro, deviando sopra la traversa un cross invitante. Nella ripresa, il Frosinone domina il possesso palla, ma fatica a concretizzare. Al 15’, Esposito, appena entrato, serve un ottimo cross per Trulli, che colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta. Al 21’, il Palermo passa in vantaggio: Corda, con un tiro a giro da fuori area, piazza il pallone sotto l’incrocio opposto, rendendo vano il tentativo di parata di Lombardo. Il Frosinone tenta di reagire con Silvestri, che calcia da fuori area ma trova la respinta del portiere con i piedi. Nei minuti finali, Francia prova a sorprendere Lentini con un diagonale dal vertice sinistro, ma il pallone attraversa l’area senza trovare la porta.

Palermo – Giacalone, Lentini (21’st Ruvolo), Milazzo, F. Balsamo, Scelta, Sciortino, Sabella (32’st M. Balsamo), Corda (32’st Gargiulo), Giaraffa (39’st Pizzitola), Vitale (39’st Bonanno), Puccio (39’st Ingrassia). A disposizione: Schiera, Scarantino, Greco. Allenatore: Chiappara

Frosinone – Lombardo, Trulli, Maggiora, Anzidei, Riggi, Francia, Bonanno, Marchetti (10’st Esposito), Pugliatti (10’st Silvestri), Casagrande (37’st Barboni), Taddei (26’st Cimaglia). A disposizione: Ramogida, Danieli, Frani, Agostini, Eulisi. Allenatore: Centioni

Marcatori: Corda 20’st

Arbitro: Citrano di Palermo

Assistenti: Corona di Marsala e Rallo di Marsala

Ammoniti: Bonanno, Corda, Giacalone

Classifica: Empoli 40, Roma 31, Lazio 30, Fiorentina 25, Bari 22, Napoli 19, Palermo 19, Frosinone 15, Salernitana 11, Catanzaro 11, Lecce 10, Cosenza 10, Juve Stabia 6.

Prossimo turno: Frosinone – Empoli

Under 15: Palermo – Frosinone 0-2

Un Frosinone cinico e determinato espugna il “Pasqualino Stadium” con un secco 0-2 contro il Palermo, dimostrando grande maturità e confermando le proprie ambizioni. Grazie a questa vittoria, i giallazzurri compiono un importante passo avanti in classifica, avvicinandosi con decisione alla zona playoff. I ragazzi di mister Durante scendono in campo con il giusto approccio, imprimendo fin da subito il proprio ritmo al match. Dopo una fase iniziale di pressione costante, il Frosinone trova il meritato vantaggio al 22’: Sisillo, con un inserimento perfetto, finalizza un’azione corale siglando l’1-0 per gli ospiti. Il Palermo fatica a reagire e si trova costantemente sotto assedio. L’inerzia della gara rimane saldamente in mano ai ciociari, che continuano a spingere senza lasciare spazio ai padroni di casa. Proprio allo scadere della prima frazione, Monti firma il raddoppio con un gol di grande opportunismo, portando il risultato sul 2-0 prima del rientro negli spogliatoi. Nel secondo tempo, il Frosinone dimostra grande maturità e gestione del vantaggio. I ragazzi di Durante controllano il possesso palla, limitando le iniziative avversarie e concedendo poco o nulla al Palermo. La difesa giallazzurra si mostra solida e attenta, neutralizzando ogni tentativo di riaprire il match da parte dei siciliani. Nel frattempo, i ciociari sfiorano anche il terzo gol con alcune ripartenze ben orchestrate, ma il risultato non cambia.

Palermo – Sciacca, Cataldi, Madonia, Rizzuto (9’st Guarino), Ciulla (1’st Patti), Lo Iacono, Scaccianoce (27’st Cinà), Pellegrino (9’st Porcelli), Petrolà (1’st Parisi), Corea (27’st Giordano), Musmeci. A disposizione: Licata, Rizzo, Arganò. Allenatore: Greco

Frosinone – Esposito, Frara (35’st Ferretti), Balan (35’st Ferretti), Tarquinia (13’st Chiazzolla), Antonelli, Polidori, A. Fargnoli, P. Fargnoli, Sisillo (35’st Filippi), Monti (35’st Valentini), Aversa (18’st Ingiugno). A disposizione: Amato, Minotti, Pacifico. Allenatore: Durante

Marcatori: Sisillo 22’pt, Monti 37’pt

Arbitro: Tuzzolino di Palermo

Assistenti: Garofalo di Palermo e Piranio di Palermo

Classifiche: Fiorentina 40, Roma 37, Napoli 28, Salernitana 24, Lazio 23, Empoli 22, Frosinone 19, Palermo 16, Catanzaro 13, Bari 13, Juve Stabia 9, Lecce 9, Cosenza 1.

Prossimo turno: Frosinone – Empoli

Under 14 Pro: Frosinone – Pescara 1-3

Il Frosinone incassa una sconfitta casalinga contro il Pescara, che si impone con un 1-3 al termine di una gara decisa nella ripresa. I ciociari, nonostante un tentativo di rimonta nel finale, si arrendono alla maggiore incisività degli abruzzesi, trascinati dalla doppietta di Lorenzo Leggieri. La prima frazione di gioco vede le due squadre studiarsi, senza che nessuna riesca a trovare il guizzo decisivo. Il Frosinone prova a costruire con pazienza, mentre il Pescara si affida a rapide ripartenze. Entrambe le difese fanno buona guardia, e il primo tempo si chiude sullo 0-0, lasciando tutto aperto per la ripresa. La partita si accende subito al rientro in campo: al 47’, Lorenzo Leggieri sfrutta un’incertezza della difesa giallazzurra e porta in vantaggio il Pescara con un preciso destro. Il gol galvanizza gli ospiti, che trovano il raddoppio al 59’ grazie al neoentrato Zaccagnini, bravo a concludere un’azione corale con freddezza davanti a Lombardo. Il Frosinone non si arrende e reagisce immediatamente: al 60’, Fiorino accorcia le distanze con un colpo di testa preciso su cross di Bonanno, riaccendendo le speranze dei padroni di casa. Nel finale, i ciociari si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma al 92’ è ancora Leggieri a colpire: l’attaccante biancazzurro approfitta di un contropiede per siglare la sua doppietta personale e chiudere i giochi sul definitivo 1-3.

Frosinone – Altibrandi, Fiorino, Fioravanti (12’pt Pianigiani), Fares, Bruno (14’st C. Ioli), M. Ioli, Della Rasa (23’st Morabito), Montioni (1’st Cretara), Inghingoli (18’st Fulgenzi), Genovesi (26’st Parenti). A disposizione: Rossi, Virgulti. Allenatore: Burtini

Pescara – Bedori, Persia, Di Corso, De Renzis (26’st Delgado), Russo, Camara, Ianniello (23’st Zaccagnini), Di Paolo, De Luca (14’st Leggieri), Di Gregorio (1’st Sarchesi), Partemi (26’st Colancecco). A disposizione: Buonamassa, Patricelli, Cordona, Pomposo, N. Leggieri. Allenatore: Esposito

Marcatori: Leggieri 2’st e 37’st (P), Zaccagnini 24’st (P), Fiorino 25’st (F)

Arbitro: Canicchio di Formia

Classifica: Roma 25, Lazio 21, Pescara 19, Frosinone 11, Ternana 11, Perugia 9, Ascoli 5, Vis Pesaro 1.

Prossimo turno: Vis Pesaro – Frosinone