 SERIE C FEMMINILE, FROSINONE CAMPIONE D’INVERNO

Frosinone – Zuliani, Vaccari, Stibel, Zavarese (dal 1’st Collovà), Bevilacqua (dal 1’st Silvi), Neddar, Licari (dal 34’st Contena), Musolino, Ruzafa (dal 1’st Sgambato), Spagnoli, Tata (dal 40’st Fiore). A Disposizione: Schiavi, Cacchioni, Leone, Antonucci. Allenatore: Foglietta

Matera – Koota, Ventura, Trotta (dal 20’st Lopez), Bonasia, Rumbley, Chiapperini, Paparella(dal 13’st Latorre), Sjostrom (dal 39’st Kingsley), Fanelli, Donzo, Sgaramella. A Disposizione: Franchetto, Schino. Allenatore: Lanzolla

Arbitro: Daniele Piciucco della sezione di Campobasso

Assistenti: Gennaro Ruino e Riccardo Medulli della sezione di Roma 2

Marcatori: 2’pt Sgaramella, 10’st Spagnoli, 21’pt Spagnoli, 22’pt Trotta, 3’st Musolino, 39’st Collovà, 45’st Fiore, 48’st Spagnoli

Ammoniti: 31’st Tata

Frosinone – Le giallazzurre di mister Foglietta scendono in campo per l’ultimo incontro del girone d’andata ospitando alla Città dello Sport il Matera. La partenza per le padrone di casa non è delle migliori, infatti dopo solo due minuti di gioco subiscono la prima rete della partita da parte di Sgaramella che di testa batte Zuliani per il gol dello 0-1. Il Frosinone sembra stordito, ma Veronica Spagnoli pareggia i conti al 10′ del primo tempo con un tiro morbido che scavalca l’estremo difensore del Matera. Le giallazzurre continuano a spingere e trovano, sempre con Veronica Spagnoli, il gol del vantaggio al 21′ del primo tempo con una splendida girata che batte Koota. Nel momento migliore del Frosinone il Matera colpisce ancora. Da calcio d’angolo sul primo palo svetta Trotta che insacca e porta il risultato sul 2-2. Il ritmo della partita si abbassa ed il Frosinone forse un po’ troppo nervoso non riesce più a trovare le classiche trame di gioco. Il Matera riesce ad imbrigliare così le giallazzurre ed il primo tempo termina sul risultato di 2-2.

La ripresa parte con un Frosinone arrembante e, dopo solo tre minuti, trova il gol del 3-2 con Musolino. La centrocampista giallazzurra calcia da fuori area di rigore e batte Koota. Al ventesimo altra occasione per le ragazze di mister Foglietta con Licari che in area di rigore calcia forte sul primo palo ma è brava il portiere del Matera a mettere in angolo. Il Frosinone amministra bene il vantaggio e addormenta la partita segnando al 39′ del secondo tempo con Collovà. Calcio d’angolo battuto magistralmente da Sgambato che trova la compagna di squadra sola in area di rigore. Il colpo di testa di Collovà batte Koota e porta il risultato sul 4-2. La ciliegina sulla torta la mette Fiore. La giallazzurra appena entrata in campo viene lanciata in profondità da Spagnoli e di caparbietà salta due difensori e insacca. Il Frosinone dilaga con Spagnoli che di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo mette il punto esclamativo ad una splendida prestazione delle giallazzurre che vincono 6-2 conquistando il titolo di campionesse d’inverno.