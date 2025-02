Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro nell’ultimo weekend di gare.

Primavera 2: Benevento – Frosinone 2-1

Il Frosinone di mister Pesoli scende in campo al centro sportivo ‘Avellola’ per disputare la diciottesima giornata del campionato di Primavera 2 contro il Benevento. La partita inizia subito con un Benevento sfrontato alla ricerca del vantaggio, ma il Frosinone non si fa trovare impreparato. Al sesto minuto di gioco arriva la prima occasione della partita con Ferizaj che però calcia alto sopra la traversa difesa da Giangregorio. Al diciassettesimo arriva il gol del vantaggio giallazzurro. La rete porta la firma del rientrante Cichero che sfrutta un ottimo assist di Grosso e batte la retroguardia giallorossa per l’1-0. La risposta del Benevento è rabbiosa e non si fa attendere, infatti al ventiquattresimo Dosso fa una grande parata sul tiro ben indirizzato di Francescotti. Ancora il numero dieci del Benevento ci riprova al trentacinquesimo su calcio di punizione, ma il portiere giallazzurro è bravo a negare il gol. Il Frosinone però è troppo schiacciato e dopo solo un minuto arriva il gol del pareggio. Cross in area di rigore di Fastiggi e Francescotti riesce a segnare il gol del pareggio che tanto aveva cercato nei minuti precedenti. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Nella ripresa il Frosinone non riesce a ripartire, la squadra di casa è ben messa in campo e concede poco alla squadra allenata da mister Pesoli. Nonostante i cambi apportati dall’allenatore ciociaro, sembra che il Frosinone non riesca a far male il Benevento. Ci prova solo a quarantaduesimo della ripresa con Befani, ma il tiro va alto sopra la traversa. Nel finale arriva la beffa per i giallazzurri. Al quarantottesimo Francescotti calcia una punizione che viene deviata dalla barriera e batte l’incolpevole Dosso, portando il risultato finale sul 2-1.

Benevento – Giangregorio; Fastiggi, Battista (47’st Masi), Eletto, Nonga, Marrone, Sasso (27’st Borrelli), Donatiello, Sessa (47’st Soprano), Francescotti, Balzano. A disposizione: D’Alessio, Mandato, Mirashi, Squillante, Panzarino, Festino, De Stefano, Politi, Puca. Allenatore: Iezzo

Frosinone – Dosso; Diallo, Hegelino, Molignano (19’st Schietroma), Pelosi, Shkambaj (19’st Befani), Marchese, Grosso, Cichero (27’st Vacca), Ferizaj (19’st Borgia), Dixon (33’st Stoyanov). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Lucchetti, Fiorito, Antonellis, Baptista, Carfagna. Allenatore: Pesoli

Ammoniti: Battista, Eletto, Sasso, Marrone, Francescotti, Molignano, Befani, Stoyanov.

Espulsi: Mirashi

Marcatori: 17’pt Cichero, 36’pt, 48’st Francescotti

Arbitro: Valerio Vogliacco della sezione di Bari.

Assistenti: Luca Caprinuolo e Antonio Alessandrino della sezione di Bari

Classifica: Frosinone 42, Napoli 36, Ternana 33, Ascoli 33, Benevento 32, Palermo 29, Spezia 25, Pescara 22, Cosenza 22, Pisa 21, Perugia 21, Crotone 21, Salernitana 20, Avellino 19, Monopoli 14, Bari 12.

Prossimo Turno: Frosinone – Monopoli

Under 17: Empoli – Frosinone 3-0

Finisce 3-0 in favore della capolista Empoli al Centro Sportivo di Monteboro. La squadra allenata da mister Tonelli batte il Frosinone aumentando il divario in classifica e consolidando il primato. La sfida è subito divertente e in campo si vedono alti ritmi. Gli ospiti si riversano subito nella metà campo toscana, ma alla prima ripartenza e conclusione in porta l’Empoli passa in vantaggio. Sulla sinistra Busiello si accentra in area, calcia in porta d’esterno beffando l’estremo difensore Giora. I ciociari non si perdono d’animo riversandosi subito nella metà campo avversaria. L’occasione per il pareggio arriva al 20’ con Mirenzi: il terzino, dopo una lunga azione personale sulla fascia destra, si ritrova il pallone tra i piedi a pochi passi dalla porta ma non riesce a concretizzare in porta. Poco dopo è Serapiglia a mettere paura alla retroguardia toscana con una conclusione dal limite dell’area terminata di poco sopra la traversa. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Al rientro dall’intervallo, dopo due giri d’orologio, l’Empoli trova il raddoppio. In una mischia in area, a seguito di un batti e ribatti, ad avere la meglio è l’attaccante Rovetini che a pochi passi dalla porta non sbaglia il tap-in: dubbioso il posizionamento del numero 9 toscano, il Frosinone protesta per un possibile off-side. Un duro colpo per la squadra di Lucidi il raddoppio e con il passare dei minuti la qualità della capolista esce fuori. Al 12’ della ripresa arriva il terzo e ultimo gol della giornata. A siglarlo ci pensa il classe 2009 Landi che sulla fascia supera tutti in velocità battendo Giora a pochi passi dalla porta. Termina 3-0, l’obiettivo sarà quello di rifarsi contro il Lecce nella prossima giornata.

Empoli – Neri, Tavanti (dal 23’st Mennini), Guglielmino (dal 23’st Babalola), Baralla (dal 23’st Lo Monaco), Tognaccini (dal 11’st Ezinwa), Antonini, Bagordo (dal 11’st Pellegrini), Diousse, Rovetini (dal 32’st Keita), Busiello, Blini (dal 32’st Magherini). A disposizione: Piccini, Landi. Allenatore: Tonelli

Frosinone – Giora, Mirenzi (dal 43’st Castellani), Reali (dal 43’st Corbetta), Metaj (dal 31’st Coluzzi), Pantano, Pierguidi (dal 17’st Boccanera), Oberti, Carfagna, Carpentieri (dal 17’st Binoshaj), Millozzi, Serapiglia (dal 31’st Luzi). A disposizione: Lombardo, Menghini, Danieli. Allenatore: Lucidi

Marcatori: Busiello 5’pt, Rovetini 2’st, Landi 12’st

Arbitro: Ravara di Valdarna

Assistenti: Pellegrini di Prato e Poneti di Firenze

Classifica: Empoli 39, Roma 37, Napoli 31, Lazio 30, Fiorentina 26, Palermo 24, Bari 23, Lecce 20, Salernitana 19, Frosinone 17, Cosenza 16, Catanzaro 14, Juve Stabia 4.

Prossimo Turno: Frosinone – Lecce

Under 16: Catanzaro – Frosinone 0-1

Una vittoria di misura che dà fiducia e coraggio ma soprattutto conferma il buon momento dei ragazzi di mister Centioni. Il Frosinone, nella trasferta calabrese contro il Catanzaro, torna in terra ciociara con tre punti grazie ad una vittoria all’inglese. La sfida parte subito nel verso giusto per la squadra giallazzurra che nei primi minuti costringe la compagine ciociara a chiudersi in difesa. Dopo vari tentativi offensivi, ecco il gol che sblocca il match: all’8’ a mettere la palla in rete ci pensa Bonanno, ancora a segno dopo il gol del 2-2 contro l’Empoli di una settimana fa. Dopo la rete del vantaggio si installa un equilibrio che fa rimanere intatto il parziale fino al 40’ dove all’intervallo si va sul risultato di 0-1. Al rientro dagli spogliatoi il Catanzaro spinge forte ma la difesa guidata da capitan Riggi riesce a barricarsi nel migliore dei modi sventando ogni tipo di pericolo. Dopo 4’ di recupero al triplice fischio parte tutta la gioia della squadra di mister Centioni che ora vola a quota 19 punti in classifica.

Catanzaro – Maiolino, Parentela (34’st Elia), Dolce (34’st Surace), Drago, Longo, Calafiore, Zangari (13’st Caputo), Castro Rombolà, D’Ippolito, Bruno (24’st Persiano), Faragò. A disposizione: De Santis, Cavaliere, Loria, Lupoi. Allenatore: Spader

Frosinone – Scordari, Trulli, Maggiora (35’st Danieli), Anzidei, Riggi, Agostini (35’st Marchetti), Bonanno (20’st Frani), Francia, Silvestri (20’st Eulisi), Casagrande (13’st Esposito), Taddei (13’st Pugliatti). A disposizione: Ramogida, Crescimbeni, Danieli, Barboni. Allenatore: Centioni

Marcatori: Bonanno 8’pt

Arbitro: Cilento di Cosenza

Assistenti: Citranto di Rossano e Filiberto di Lamezia Terme

Ammoniti: Pugliatti, Taddei, Drago

Classifica: Empoli 44, Roma 34, Lazio 33, Fiorentina 28, Bari 25, Napoli 23, Palermo 20, Frosinone 19, Catanzaro 14, Lecce 13, Salernitana 11, Cosenza 11, Juve Stabia 7.

Prossimo Turno: Frosinone – Juve Stabia

Under 15: Catanzaro – Frosinone 1-2

Dominio Frosinone. La squadra di mister Fabrizio Durante si impone nella trasferta calabrese vincendo 1-2 e tornando a casa con tre punti conquistati e meritati. La compagine ciociara approccia nel migliore dei modi alla sfida, mostrando al Catanzaro tutta la sua voglia di trovare al più presto il gol del vantaggio. Occasioni da gol arrivano dopo pochi giri d’orologio, la prima arriva dai piedi del centravanti Aversa: il numero 9 si coordina per il tiro che termina di poco sopra la traversa. Nella seconda opportunità pericolosa della giornata protagonista Sisillo che, una volta stoppato il filtrante lanciato da Aversa, conclude di potenza in porta centrando però i guantoni di Iarrera. All’11’ ecco che arriva la rete del vantaggio con Chiazzolla che con un tiro vincente gonfia la rete siglando lo 0-1. Il Frosinone continua a spingere e al 20’ trova la gioia del gol anche Gabriel Aversa: è dell’attaccante il gol del raddoppio ciociaro. Nella ripresa il Catanzaro accenna un segnale di reazione, il Frosinone si chiude e riparte in contropiede. Proprio dalle ripartenze, arrivano due pali per i gialloazzurri colpiti da Valentini e Fargnoli. Nel finale i padroni di casa provano il tutto per tutto e al 2’ di recupero accorciano le distanze con Marini, che in una mischia in area ha la meglio. Gol della bandiera che non cambia nulla nel risultato finale: vince il Frosinone.



Catanzaro – Iarrera, Pisano, Fimiano, Monterosso (dal 18’st Tomaino), Ammirato, Pugliese (dal 1’st Caliò), Arone, Pulito (dal 34’st Colicchia), Mercurio, Marini, Russo (dal 24’st Carlone). A disposizione: Caputo, Ombrello, Procopio, Valoroso. Allenatore: Augusto

Frosinone – Amato, Frara (dal 14’st V.Ferretti), Balan (dal 37’st Pacifico), Chiazzolla (dal 37’st Farina), Antonelli, Alfei, Filippi (dal 6’st Ingiugno), P. Fargnoli, Aversa (dal 14’st Valentini), Monti (dal 14’st Fargnoli), Sisillo (dal 6’st Minotti). A disposizione: Esposito, C. Ferretti. Allenatore: Durante

Marcatori: Chiazzolla 11’pt, Aversa 20’pt, Marini 42’st

Arbitro: Natale di Soverato

Assistenti: Molesi di Crotone e Varano di Soverato

Ammoniti: Frara, Pulito, Pugliese, Monterosso

Classifica: Fiorentina 43, Roma 38, Napoli 32, Empoli 26, Salernitana 24, Frosinone 23, Lazio 23, Palermo 20, Bari 17, Catanzaro 16, Juve Stabia 13, Lecce 10, Cosenza 1.

Prossimo Turno: Frosinone – Juve Stabia

Under 14 Pro: Ascoli – Frosinone 3-1

Trasferta amara per il Frosinone che cede 3-1 all’Ascoli al termine di una gara combattuta. I giallazzurri approcciano nel migliore dei modi con diverse occasioni da gol. Vantaggio che arriva al 35’ per i ragazzi di Burtini: su calcio di rigore non sbaglia Pianigiani. Nella ripresa, l’Ascoli alza il ritmo e trova il pari con Campenelli, per poi completare la rimonta con una doppietta di Lunsadisa, protagonista della seconda frazione di gioco. Nonostante il risultato, i ragazzi di mister Burtini hanno lottato fino alla fine, mostrando determinazione e voglia di reagire, pur senza riuscire a trovare il guizzo decisivo per rientrare in partita. La sconfitta non cambia però gli obiettivi del gruppo, che resta concentrato sul proprio percorso di crescita. In settimana si tornerà al lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga contro la Lazio, una gara importante contro un avversario in grande forma.

Ascoli – Grassi, Viviani, Pretto (dal 5’st Ciarrocchi), Travaglini (dal 20’st Berardini), Neri, Prifti, Campanelli, Mantova (dal 33’st Marozzi), Coderoni (dal 24’st Sirocchi), Ghezzi, Lunsadisa. A disposizione: Polini, Kapaj, Mazzocchetti, De Bernardinis, Marcoionni. Allenatore: Bonfiglio

Frosinone – Astolfi, Scarabotti, Morabito (dal 25’st Fares), Pianigiani (dal 23’st Parenti), Fiorino, C. Ioli (dal 28’st Ioli), Della Rasa, Fioravanti (dal 13’st Fulgenzi), Ciccone (dal 9’st Genovesi), Cretara (dal 5’st Bruno), Montioni (dal 28’st Inghingoli). A disposizione: Altibrandi, Virgulti. Allenatore: Burtini

Marcatori: Pianigiani 35’pt, Lunsadisa 1’st e 28’st, Campanelli 17’st

Arbitro: Tedeschi di Ascoli

Ammoniti: Scarabotti, Ghezzi, Neri

Classifica: Roma 34, Lazio 30, Pescara 22, Perugia 15, Ternana 14, Frosinone 11, Ascoli 8, Vis Pesaro.

Prossimo Turno: Frosinone – Lazio