Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro nell’ultimo weekend di gare.

Primavera 2: Frosinone – Napoli 3-1

Ferentino – Il Frosinone di mister Pesoli scende in campo per la ventiduesima giornata di Primavera 2 alla Città dello Sport di Ferentino nel big match con il Napoli. La partita inizia con ritmi altissimi e dopo solo un minuto di gioco la doccia fredda per la squadra giallazzurra. Lancio lunghissimo di Russo che trova solissimo Mboumbou, il giocatore azzurro solo contro Minicangeli segna la rete del vantaggio partenopeo. Il Frosinone non ci sta e dopo solo due minuti pareggia i conti. Splendida azione corale che trova smarcato Cichero. Il venezuelano con uno scavetto pregevole batte Turi per il pareggio ciociaro. Il Frosinone continua nella sua pressione ma il Napoli, riesce passo passo a prendere il controllo dell’incontro. Sempre Russo più volte prova a impensierire il portiere giallazzurro ma senza efficacia. Al trentunesimo altra grande occasione per gli azzurri di mister Rocco. Mboumbou dal vertice dell’area piccola colpisce la traversa andando vicino al raddoppio. Nel momento migliore del Napoli il Frosinone trova il raddoppio. Frittata di Turi che nel rilancio dal fondo colpisce Cichero, il pallone carambola sui piedi di Dixon che invece di calciare, trova Barcella meglio posizionato che appoggia in rete per il 2-1. Passa solo un minuto e Cichero ancora con un tiro radente sfiora il gol del 3-1.

La ripresa si apre con lo stesso spartito del primo tempo, ritmi altissimi e tanta intensità a centrocampo. Il Napoli cerca di recuperare la rete di svantaggio con più iniziative, ma il Frosinone è bravo a resistere. All’undicesimo occasione da calcio di punizione per i giallazzurri con Barcella che calcia bene ma Turi devia in angolo. Al diciottesimo grande occasione per i partenopei da calcio d’angolo. La palla viene deviata nell’area piccola da Mboumbou, la sfera diretta verso la porta, viene respinta sulla linea da Hegelund che spazza lontano. La partita è viva e piena di occasioni, al ventunesimo Dixon, lanciato in porta in solitaria non riesce a realizzare. Momento di confusione al ventiduesimo dove per un fallo di reazione viene espulso Barcella ed anche Esposito nel Napoli lasciando le loro squadre in dieci. L’intensità della partita è altissima con molti scontri di gioco a centrocampo e al trentaduesimo arriva il gol del canadese Dixon. Azione solitaria dell’attaccante giallazzurro che arriva in area di rigore e batte Turi per il 3-1. Il Napoli prova a riaprila con Popovic ma Minicangeli con un miracolo devia in angolo. Il Frosinone lotta su ogni pallone respingendo le sortite avversarie e portando a casa tre punti fondamentali in ottica campionato.

Frosinone – Minicangeli, Luchetti, Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Marchese (dal 1’st Schietroma), Ndow (dal 46’st Carfagna), Cichero (dal 46’st Fiorito), Barcella, Dixon (dal 38’st Befani). A disposizione: Dosso, Cellupica, Diallo, Pantano, Antonellis, Baptista, Befani, Barone, Vaccà. Allenatore: Pesoli

Napoli – Turi, Di Martino, Colella, Gambardella, Russo (dal 44’st Cimmurata), Esposito, Ballabile (dal 10’st Popovic), De Chiara, Mboumbou, Borriello (dal 10’st Malasomma), De Martino. A disposizione: Sorrentino, Khraban, Distratto F., Distratto D., Pinzolo. Allenatore: Rocco

Ammoniti: 15’pt Marchese, 11’st Esposito, 22’st De Chiara, 24’st Schietroma, 36’Malasomma, 37’st Russo

Espulsi: 22’st Barcella, 22’st Esposito, 48’st Colella

Marcatori: 2’pt Mboumbou, 3’pt Cichero, 34’pt Barcella, 32’st Dixon

Arbitro: Andrea Ancora della sezione di Roma 1

Assistenti: Chiavaroli Luca della sezione di Pescara e Carella Pierpaolo della sezione dell’Aquila

Classifica: Frosinone 49, Napoli 43, Ascoli 42, Ternana 41, Benevento 36, Palermo 32, Pisa 30, Spezia 30, Pescara 29, Cosenza 29, Salernitana 24, Crotone 24, Avellino 23, Perugia 21, Bari 19, Monopoli 17.

Prossimo Turno: Crotone – Frosinone

Under 17: Frosinone – Fiorentina 0-4

Al Capo I Prati di Fiuggi il Frosinone cede alla Fiorentina con il risultato di 0-4, in una gara in cui gli episodi si rivelano decisivi. Il match si sblocca al 25′, quando al primo tiro in porta gli ospiti trovano il vantaggio: inserimento in area di rigore di Cianciulli, che al volo colpisce e insacca sul secondo palo. La squadra di Lucidi prova a reagire, mantenendo compattezza e cercando di costruire azioni offensive, ma nel finale del primo tempo la Fiorentina trova il raddoppio su palla inattiva, mandando le squadre negli spogliatoi sullo 0-2. Nella ripresa i giallazzurri continuano a lottare, ma al termine di un batti e ribatti in area è Tonti a trovare il gol del 3-0. A chiudere la giornata sfortunata del Frosinone è l’autorete del subentrato Pierguidi, che fissa il punteggio sul definitivo 0-4. Dopo la sosta, i leoncini torneranno in campo con l’obiettivo di riscattarsi nella sfida contro il Cosenza.

Frosinone – Giora, Mirenzi, Oberti (25’st Pierguidi), Menghini (35’st Coluzzi), Pantano (35’st Metaj), Reali (35’st Corbetta), Carfagna (35’st Boccanera), Castellani (15’st Conti), Carpentieri, A. Danieli, Luzi (15’st Serapiglia). A disposizione: Capanna, L.Danieli. Allenatore: Lucidi

Fiorentina – Mazzi, Giusto, Boskovic (35’st Fattori), Mataran, Melani (27’st Lysytskyi), Cianciulli, Lo Russo (35’st Lenzoni), Martini (22’st Mo razzini), Tonti (22’st Pirrò), Melai, Forza (22’st Perrotti). A disposizione: Inturri, D’Aversa, Durante Allenatore: Guberti

Marcatori: Cianciulli 25’pt, Giusto 34’pt, Tonti 21’st, Pierguidi 32’st aut.

Arbitro: Ercole di Latina

Assistenti: Cagiola di Roma 1 e Casale di Formia

Ammoniti: Pantano, Menghini

Classifica: Roma 46, Empoli 44, Napoli 40, Lazio 34, Fiorentina 33, Palermo 30, Lecce 26, Bari 26, Salernitana 20, Frosinone 17, Cosenza 16, Catanzaro 15, Juve Stabia 7.

Prossimo turno: Cosenza – Frosinone

Under 16: Roma – Frosinone 3-1



Nonostante una prestazione generosa e ricca di occasioni, il Frosinone esce sconfitto dalla sfida contro la Roma, che si impone per 3-1 al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. I giallazzurri, protagonisti di una gara coraggiosa, rispondono colpo su colpo agli attacchi giallorossi, ma la maggiore concretezza della formazione capitolina fa la differenza. L’inizio di gara è subito in salita per il Frosinone, con la Roma che passa in vantaggio dopo appena 3’ grazie a Dal Bon, bravo a liberarsi in area e battere Scordari per l’1-0. La reazione giallazzurra è immediata: al 5’ capitan Riggi sfiora il pareggio con un gran tiro da fuori area che lambisce il palo. Due minuti più tardi è Taddei a provarci con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto. Il Frosinone continua a spingere e al 9’ va vicinissimo al pari su calcio di punizione: di nuovo Riggi calcia in maniera magistrale, ma l’estremo difensore giallorosso si supera con un intervento straordinario deviando la sfera in angolo. La Roma risponde al 22’ con un colpo di testa di Saviano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il pallone si stampa sulla traversa. Nella ripresa il Frosinone continua a premere. Al 7’ il subentrato Pugliatti si invola sulla fascia destra e serve un cross perfetto in area, dove Eulisi non riesce per un soffio a deviare in porta. La pressione giallazzurra viene premiata al 15’, quando Esposito trova il gol del meritato pareggio con una splendida punizione da fuori area che non lascia scampo al portiere avversario. Al 20’ la Roma ha l’occasione per riportarsi avanti con Dal Bon, ma Scordari è straordinario nell’uno contro uno e respinge il tentativo del capitano giallorosso. Il Frosinone risponde subito al 23’ con Bonanno, servito alla perfezione da Taddei, ma il numero 9 ciociaro viene fermato in area dall’intervento tempestivo di Bouaskar. Nel momento migliore dei giallazzurri, la Roma trova il nuovo vantaggio al 25’: Dal Bon devia di testa un cross dalla destra e sigla il 2-1. Il Frosinone non si arrende e continua a macinare gioco alla ricerca del pari, ma al 25’ arriva il terzo gol giallorosso con Zekaj, bravo a insaccare dopo un batti e ribatti in area. Nonostante la sconfitta, il Frosinone dimostra ancora una volta carattere e qualità, restando in partita fino alla fine e mettendo in difficoltà una squadra di alto livello.

Roma – Bouaskar, Cioffi (25’st Liturri), Strata (25’st Florio), Paul, Di Marino (21’st Zekaj), Saviano, Tombion (9’st Di Mascio), Proietti, Dal Bon, Guaglianone, Russo. A disposizione: Barone, Coletta, Rialti, Perrotta, Susin. Allenatore: Scala

Frosinone – Scordari, Trulli (36’st Danieli), Maggiora (31’st Giurdanella), Anzidei (36’st Crescimbeni), Riggi, Marchetti (20’st Barboni), Bonanno, Esposito, Eulisi, Casagrande (1’st Pugliatti), Taddei (31’st Oberti). A disposizione: Lombardo, Frani, Di Battista Allenatore: Centioni

Marcatori: Dal Bon 4’pt e 26’st (R), Esposito 16’st (F), Zekaj 29’st (R)

Arbitro: Cornel Pal di Roma 1

Assistenti: D’Andrea di Viterbo e Martino di Cassino

Ammoniti Saviano

Classifica: Empoli 50, Roma 43, Lazio 40, Fiorentina 37, Napoli 31, Frosinone 28, Bari 28, Palermo 26, Lecce 17, Catanzaro 17, Salernitana 14, Cosenza 11, Juve Stabia 9.

Prossimo Turno: Frosinone – Bari

Under 15: Roma – Frosinone 1-0

Non basta un Frosinone combattivo e mai domo per tornare da Roma con punti in tasca: al termine di una gara intensa e ben giocata, i giallazzurri cedono di misura alla formazione capitolina, che si impone per 1-0 grazie alla rete di Dattilo in avvio di ripresa. La squadra di Durante, però, esce a testa alta a seguito di una prestazione di grande carattere e qualità. L’avvio di gara vede i padroni di casa cercare subito la profondità, ma la retroguardia giallazzurra è attenta e chiude bene gli spazi, arginando le iniziative di Sperlonga. Al 16’ lo stesso attaccante giallorosso si rende pericoloso con un colpo di testa su cross dalla destra, ma la sua conclusione termina a lato. La Roma continua a spingere e al 26’ sfiora il vantaggio con Bartolini, che calcia alto un pallone invitante al limite dell’area. Due minuti più tardi, è Frara a intervenire con una perfetta diagonale difensiva, sventando un’azione pericolosa in direzione di Mastropietro. L’occasione più grande del primo tempo è di marca giallazzurra: al 30’ il Frosinone costruisce una splendida azione che porta Fargnoli al tiro da posizione favorevole, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. I ciociari si rendono ancora pericolosi prima dell’intervallo, con Balan che sfiora il palo con un gran destro dai 25 metri al 39’ e con Presutti che ci prova subito dopo, mettendo i brividi a Carta. Nella ripresa, dopo dieci minuti di equilibrio, la Roma aumenta il ritmo e trova il vantaggio al 55’: Amato si oppone due volte a Sperlonga con interventi straordinari, ma sulla terza respinta il più lesto è Dattilo, che insacca il tap-in vincente per l’1-0. Il Frosinone non si arrende e continua a giocare con determinazione, andando vicino al pari con Fargnoli, che al termine di una grande azione personale arriva alla conclusione ma trova la parata di Carta. Un minuto più tardi è il gemello ad avere una chance simile, ma il suo mancino da posizione defilata risulta centrale. Nel finale i ragazzi di Durante aumentano la pressione, mettendo in difficoltà la difesa giallorossa e costringendo la Roma ad abbassarsi negli ultimi metri. I giallazzurri danno tutto fino all’ultimo secondo, sfiorando più volte la rete del pari, ma senza riuscire a concretizzare. La Roma trionfa di misura.

Roma – Carta, Cancedda (1’st De Benedetto), Dattilo, Gargiulo, Antonetti, Vasta, Basile, Bartolini (1’st Dos Santos Braga), Sperlonga (37’st Rizzardi), Presutti, Mastropietro. A disposizione: Carenza, Soares Da Cruz, Frangella, Del Tordello, Falasconi, Xhemali. Allenatore: Trombetti

Frosinone – Amato, Frara (22’st Polidori), Balan, Chiazzolla, Antonelli, Alfei, A. Fargnoli, Tarquinia (17’st Sisillo), Aversa (17’st Valentini), Monti (22’st Ingiugno), P. Fargnoli (38’st Minotti). A disposizione: Esposito, Ferretti, Pacifico, Filippi. Allenatore: Durante

Marcatori: Dattilo 13’st

Arbitro: Muto di Roma 1

Assistenti: Paci di e Palazzini di Ciampino

Ammoniti Frara, Bartolini, De Benedetto

Classifica: Fiorentina 50, Roma 47, Napoli 39, Empoli 30, Salernitana 30, Lazio 27, Frosinone 27, Palermo 24, Catanzaro 23, Bari 20, Lecce 20, Juve Stabia 13, Cosenza 1.

Prossimo Turno: Frosinone-Bari