 SERIE C FEMMINILE, PAREGGIO CASALINGO PER IL FROSINONE

Frosinone – Nardi, Zavarese, Vaccari, Collovà, Stibel, Neddar (dal 43’pt Contena), Musolino (dal 40’st Leone), Licari, Sgambato (dal 1’st Spagnoli), De Matteis (dal 16’st Maier), Tata. A Disposizione: Zuliani, Fiore, Antonucci, Bevilacqua, Cacchioni. Allenatore: Foglietta

Roma Calcio Femminile – Zangari, Grassi (dal 43’pt Diumet), Reppi (dal 13’st Conti), Mileto, Verro, Centini, Farnesi, Giacobbi(dal 41’st Gallo), De Leonardis (dal 30’st Dal Lago), Coppola, Grossi (dal 21’st Capitta). A Disposizione: Viteletti, Mancini, Bruschi, Bortolini. Allenatore: Lascaro

Arbitro: Pierludovico Arnese della sezione di Teramo

Assistenti: Antonella Leone e Danilo Giannetti della sezione di Cassino

Ammoniti: 17’pt Grassi, 23’pt Sgambato

Espulsi: 13 e’pt Vaccari, 2’st Verro

Ferentino – La squadra di mister Francesco Foglietta ospita per la ventunesima giornata di Serie C, la Roma Calcio Femminile nel big match delle zone alte di classifica. Partita da ritmi altissimi, le due squadre si affrontano a viso aperto, vista la grande posta in palio. Al settimo prima grande occasione con Flavia Sgambato che da punizione calcia di poco a lato. Il momento che cambia il corso della partita è il cartellino rosso per Flavia Vaccari che viene espulsa per aver ostacolato con un fallo di mano la ripartenza della Roma Calcio Femminile. Sulla conseguente punizione Grossi colpisce la traversa e sfiora il vantaggio. Il Frosinone nonostante l’inferiorità numerica si fa vedere in avanti. Alla mezz’ora grande occasione per Collovà che sfiora il gol ma Zangari riesce a bloccare. Ancora le giallazzurre con Tata che calcia da venti metri mettendo in difficoltà l’estremo difensore capitolino ma senza efficacia. Il match è molto nervoso, con molti scontri a centrocampo non favorendo lo spettacolo. Si chiude così una prima frazione di gioco molto nervosa.

La ripresa inizia con un Frosinone ancora molto pericolosa nonostante l’inferiorità numerica. Dopo pochi minuti arriva un altro cartellino rosso questa volta ai danni della Roma con un fallo di reazione di Verro che lascia la propria squadra in dieci e ristabilendo la parità numerica in campo. Al nono minuto arriva la seconda traversa con De Leonardis che sfiora di nuovo il vantaggio. La partita rimane bloccata con le giallazzurre che lottano a centrocampo provando a costruire azioni pericolose. Ci prova Licari al venticinquesimo con un mancino al volo che lambisce il palo sinistro difeso da Zangari. Le squadre continuano a lottare nella fascia centrale del campo senza creare pericoli alle due difese. Il Frosinone imposta il gioco mentre la Roma gioca di rimessa. Ci prova Maier al quarantaduesimo con un sinistro dal limite disinnescato da Zangari. A pochi minuti dalla fine grande occasioni per Spagnoli che di testa colpisce la sfera che però si spegne sul fondo. Finisce sullo 0-0 un match ad alta intensità ma che ha visto l’equilibrio dominare la scena.