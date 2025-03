 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro. Riposo per l’Under 17.

Primavera 2: Frosinone – Palermo: 5-0

Ferentino – Il Frosinone di mister Pesoli scende in campo per la ventiquattresima giornata del campionato Primavera 2, alla Città dello Sport di Ferentino, nel match casalingo contro il Palermo. I padroni di casa iniziano molto bene e, dopo solo quattro minuti di gioco, passano in vantaggio. Splendida discesa di Befani sul versante sinistro, che con il mancino trova Dixon solo in area di rigore: l’attaccante spinge il pallone in rete per l’1-0 giallazzurro. Passano pochi minuti e il Frosinone crea un’occasione simile: stavolta è Dixon a entrare in area, seminando tre difensori e servendo un pallone pericoloso che, però, nessun compagno riesce a spingere in rete. Al ventottesimo arriva un’altra grande occasione per i giallazzurri di mister Pesoli: Marchese, con un cross preciso, trova Molignano solo in area, ma il colpo di testa termina a lato. Al trentunesimo si verifica uno dei momenti chiave della partita: Marchese stende Vaina in area e il signor Recchia assegna il calcio di rigore al Palermo. Di Mitri calcia alla propria destra, ma Minicangeli intuisce e devia in angolo. Il Palermo, forse stordito dalla grande occasione sprecata, si fa trovare impreparato su una ripartenza condotta da Dixon sul lato destro. Il canadese arriva sul fondo e serve a rimorchio Grosso, che deve solo appoggiare il pallone in rete per il 2-0. Il Frosinone non smette di attaccare e, al trentottesimo, segna la terza rete dell’incontro con Dixon. Grosso restituisce il favore al compagno, disegnando uno splendido cross che il canadese trasforma in gol con un colpo di testa, battendo per la terza volta Cutrona. A un minuto dalla fine del primo tempo arriva anche la prima rete con la maglia giallazzurra di Ndow: sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta sopra tutta la difesa rosanero e di testa firma il poker ciociaro.

La ripresa ricomincia con la stessa intensità del primo tempo. Dopo soli tre minuti, i giallazzurri trovano il gol del 5-0 con Cichero, servito solo in area da Befani: con il sinistro batte ancora Cutrona. Il Frosinone non si ferma e, all’ottavo minuto, Befani viene lanciato verso la porta ma viene atterrato da Federico a pochi metri dall’area. Per l’arbitro si tratta di chiara occasione da gol: cartellino rosso per il giocatore rosanero. Visto il largo vantaggio, il Frosinone decide di rallentare il ritmo, mantenendo il possesso palla e addormentando la partita. L’arbitro Recchia fischia la fine senza concedere minuti di recupero, decretando la vittoria netta dei giallazzurri.

Frosinone – Minicangeli, Marchese (dal 25′st Pantano), Shkambaj, Molignano (dal 12’st Schietroma), Pelosi, Luchetti (dal 12’st Cellupica), Befani, Ndow, Cichero (dal 12’st Borgia), Grosso (dal 25’st Antonellis), Dixon. A disposizione: Barone, Cellupica, Diallo, Pantano, Carfagna, Baptista, Fiorito, Vaccà, Ferizaj. Allenatore: Pesoli

Palermo – Curtona, Mattaliano, Avena, D’Acquisto (dal 25’st Occhione), Di Maro, Vaiana (dal 1’st Messina), Squillacioti (dal 1’st Federico), Russo, Savator, Di Mitri (dal 12’st Tarantino), Ribaudo (dal 1’st La Mantia). A disposizione: Mondello, Rosciglione, Essa, Vaccaro, Visconti. Allenatore: Del Grosso

Ammoniti: 42’pt Salvator

Espulsi: 8’st Federico

Marcatori: 4’pt Dixon, 33’pt Grosso, 37’pt Dixon, 44’pt Ndow, 3’st Cichero

Arbitro: Alessandro Recchia della sezione di Brindisi

Assistenti: Aletta Antonio della sezione di Avellino e Tagliaferro Tommaso della sezione di Caserta

Classifica: Frosinone 55, Napoli 47, Ascoli 46, Ternana 45, Benevento 40, Pisa 34, Pescara 33, Spezia 32, Palermo 32, Cosenza 29, Salernitana 27, Crotone 25, Avellino 24, Bari 22, Perugia 22, Monopoli 21.

Prossimo Turno: Salernitana – Frosinone

Under 16: Cosenza – Frosinone 1-4

I ragazzi di Centioni scendono in campo con determinazione e dominano la sfida contro il Cosenza, imponendosi con un netto 1-4. Un successo meritato per il Frosinone, frutto di un’ottima prestazione sia in fase offensiva che difensiva, con Eulisi e Bonanno protagonisti assoluti della gara. I ciociari partono subito forte e sbloccano il match dopo appena 8’: capitan Riggi guida l’azione partendo dalla difesa e serve in profondità Eulisi, che si libera con classe della marcatura e batte Rantuccio con freddezza, firmando lo 0-1. Al 15’ è ancora Eulisi a creare scompiglio nella difesa cosentina, ma i padroni di casa riescono a disimpegnarsi senza rischiare troppo. Al 20’ Trulli ha una buona occasione in area, ma il suo tiro viene murato da un difensore avversario. Tre minuti più tardi, alla prima vera ripartenza del Cosenza, Caruso beffa Scordari con un pallonetto preciso, riportando la gara in parità sull’1-1. Il Frosinone non si lascia intimidire e continua ad attaccare con convinzione. Al 39’ Bonanno ha una grande chance per riportare avanti i suoi, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. È solo il preludio del gol, perché nell’azione successiva lo stesso Bonanno si fa trovare pronto in area e, con un preciso colpo di testa su cross dalla destra, firma il raddoppio. L’inizio della ripresa è ancora di marca giallazzurra: al primo minuto Eulisi si libera della marcatura e con un tiro potente sotto la traversa supera Rantuccio, siglando la sua doppietta personale e portando il Frosinone sul 1-3. Il dominio ciociaro continua e al 17’ arriva il sigillo finale: Bonanno si inventa un’azione personale di grande qualità, saltando tre avversari prima di depositare il pallone in rete per il definitivo 1-4. Con il risultato ormai in cassaforte, i ragazzi di Centioni gestiscono senza affanni fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria importante. Dopo il turno di riposo, il Frosinone tornerà in campo tra due settimane per il derby casalingo contro la Lazio.

Cosenza – Rantuccio, Baldino, Carbone (26’st Scervino), Ziccarelli, Brusco, Cuconato, Citrigno (14’st Dirane), Chiappetta, Pastore (26’st Laganà), Caruso, Trentinella. A disposizione: F. Falbo, Iaconetti, R. Falbo, Capoano, Fanfarra, Perri. Allenatore: Nervino

Frosinone – Scordari, Trulli, Maggiora (12’st Danieli), Anzidei, Riggi (26’st Di Battista), Agostini, Bonanno (20’st Oberti), Esposito (26’st Barboni), Eulisi (20’st Casagrande), Pugliatti (20’st Giurdanella), Taddei (12’st Frani). A disposizione: Lombardo, Crescimbeni. Allenatore: Centioni

Marcatori: Eulisi 8’pt e 1’st (F), Caruso 23’pt (C), Bonanno 40’pt e 17’st (F)

Arbitro: Tempesta di Rossano

Assistenti: Gigliotti di Cosenza e Galardo di Cosenza

Ammoniti: Laganà, Riggi, Carbone

Classifica: Empoli 53, Roma 45, Lazio 44, Fiorentina 40, Frosinone 34, Napoli 32, Palermo 30, Bari 28, Catanzaro 20, Salernitana 20, Lecce 18, Cosenza 11, Juve Stabia 9.

Prossimo Turno: Frosinone – Lazio

Under 15: Cosenza – Frosinone 0-3

Prestazione autoritaria del Frosinone, che espugna il campo del Cosenza con un netto 0-3, dominando il match dall’inizio alla fine e concedendo pochissimo agli avversari. I ragazzi di Durante approcciano la gara con grande determinazione e trovano subito il vantaggio grazie ad Aversa, che di testa finalizza alla perfezione un cross, sbloccando il risultato dopo pochi minuti. I giallazzurri gestiscono con ordine il possesso palla e respingono senza affanni i tentativi offensivi del Cosenza, che non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. Il raddoppio arriva poco dopo su una punizione calciata da Frara: Monti è il più rapido a raccogliere la ribattuta del portiere e insaccare per lo 0-2. Al 22’ il Frosinone chiude definitivamente i giochi con Andrea Fargnoli, che lascia partire un gran tiro dalla distanza infilando la sfera in rete per lo 0-3. Forte del triplo vantaggio, la squadra di Durante controlla senza difficoltà il match, con il Cosenza incapace di costruire occasioni per riaprire l’incontro. Nel finale di primo tempo, il Frosinone va vicino al poker con Aversa, che calcia in area trovando la respinta del portiere, mentre sulla ribattuta Sisillo colpisce il palo da posizione favorevole. Tuttavia, l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco. Nella ripresa, gli ospiti continuano a macinare gioco e sfiorano ancora il gol con Aversa e Minotti, ma quest’ultimo si vede annullare la rete per offside. Il Frosinone amministra con intelligenza fino al triplice fischio, chiudendo la partita senza mai rischiare e portando a casa tre punti fondamentali.

Cosenza – Rogano, Grisolia, Orlando (1’st Tursi), Moudrid, Tosti, Tucci (18’st Cariati), Liguori (35’st Longo), Sconosciuto (1’st Dirane), Madeo (18’st Curcio), Staropoli (1’st Pagliuso), Di Natale (11’st Fiore). A disposizione: Sicilia, Zinna. Allenatore: Marozzo

Frosinone – Amato (30’st Esposito), Frara (1’st Polidori), Balan (1’st Ferretti), Tarquinia, Antonelli, Alfei, A. Fargnoli (35’st Ferretti), P. Fargnoli, Aversa (35’st Filippi), Monti (1’st Minotti), Sisillo (11’st Valentini). A disposizione: Ingiugno, Farina. Allenatore: Durante

Marcatori: Aversa 2’pt, Fargnoli 22’pt, Monti 7’st

Arbitro: Fazio di Cosenza

Assistenti: Rocca Eugenio di Cosenza e Tascedda di Soverato

Ammoniti: Pagliuso, Fiore, Tursi

Classifica: Fiorentina 56, Roma 53, Napoli 42, Empoli 36, Frosinone 30, Salernitana 30, Lazio 28, Palermo 26, Bari 24, Lecce 24, Catanzaro 23, Juve Stabia 14, Cosenza 1

Prossimo turno: Frosinone – Lazio