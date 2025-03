 SERIE C FEMMINILE, LARGA VITTORIA PER IL FROSINONE

Siracusa –Aricò (dal 23’st Arcidiacono), Moncada, Bellaera, Di Mauro (dal 18’st Piazzese), Conciauro, Sesti, Purpura, Rossi (dal 1’st Forciniti) , Profumo, Merlino, Pannetto. A Disposizione: Arcidiacono, Salerno, Salvoldi, Piazzese. Allenatore: Jemma

Frosinone – Nardi, Vaccari, Stibel, Collovà (dal 13’st Contena), Silvi (dal 23’st Cacchioni), Neddar (dal 6’st Leone), Licari (dal 23’st Bevilacqua), Maier, Sgambato, Spagnoli, Tata (dal 13’st De Matteis). A Disposizione: Ruzafa, Musolino, Zavarese, Zuliani. Allenatore: Lombardi

Arbitro: Valerio Navarino della sezione di Taurianova

Assistenti: Tommaso Piccitto e Sebastiano Salerno della sezione di Ragusa

Marcatori: 3’pt Maier, 4’pt Maier, 23’pt Neddar, 27’pt Sgambato, 45’pt Collovà, 4’st Tata, 12’st Spagnoli, 14’st Sgambato (R), 22’st Licari, 30’st Maier, 31’st De Matteis, 34’st De Matteis, 44’st Stibel

Ammoniti: Sesti

Siracusa – Il Frosinone Calcio Femminile conquista una netta vittoria in trasferta sul campo del Siracusa, con una prestazione solida e corale. Le giallazzurre sbloccano subito il match con una doppietta di Maier nei primi quattro minuti. Al 23′ Neddar firma il tris, seguita da Sgambato al 27′ e Collovà allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, le ragazze di mister Lombardi continuano a spingere: al 4′ va a segno Tata, poi Spagnoli al 12′, Sgambato ancora su rigore al 14′, e Licari al 22′. Maier realizza la sua tripletta personale al 30′, seguita da una doppietta di De Matteis (31′ e 34′) e dalla rete di Stibel al 44′. Una prestazione ordinata e concreta, che premia il lavoro settimanale del gruppo e la capacità di rimanere lucide per tutta la durata della gara. Il risultato è frutto di un impegno collettivo che conferma la crescita della squadra in questa fase della stagione.