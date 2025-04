 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro. Riposo per l’Under 16 e 15.

Primavera 2: Salernitana – Frosinone 2-3

Salerno – Spettacolo e gol nella sfida tra Salernitana e Frosinone valida per il campionato Primavera 2. Il match si sblocca già al 10’ grazie a una bella azione personale di Tchaouna sulla fascia destra: cross basso in area e Boncori è pronto all’appuntamento con il gol. Il numero 10 granata si ripete al 29’, firmando la sua doppietta personale e il momentaneo 2-0. I padroni di casa sembrano in controllo, mentre il Frosinone fatica a rendersi pericoloso. Prima dell’intervallo, Shkambaj prova ad accorciare con un tirocross che sfiora il palo, mentre Schietroma ci prova per gli ospiti ma trova la risposta di Palazzo.

Nella ripresa, il Frosinone cambia volto. Dopo un primo segnale al 9’ con un colpo di testa di Cichero parato da Palazzo, la squadra ospite accorcia al 22’: Ferizaj calcia dal limite, il portiere respinge e Befani è il più lesto ad avventarsi sul pallone e insaccare. Passano pochi minuti e al 26’ Cichero realizza di testa, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il pareggio arriva al 32’ in un’azione rocambolesca: Befani centra il palo con un gran destro, sulla respinta arriva Vaccà che non sbaglia. L’attaccante gialloblù completa la rimonta al 47’, ancora una volta approfittando di una disattenzione difensiva e firmando la sua personale doppietta.

Salernitana – Palazzo, Conte, Susini, Guccione, Verza, Farina (dal 42’st Di Vincenzo), Tchaouna (dal 42’st Cosentino), Boncori (dal 10 st’ Zinkowski) , Paganetti (dal 17’st Di Lelio). A Disposizione: Gaucci, De amicis, Menduto, Mosionek, Gonnella, Buttaroni. Allenatore: Bovo

Frosinone – Minicangeli, Marchese (dal 20’st Vaccà), Shkambaj, Molignano, Pelosi, Luchetti, Befani, Ndow (dal 30’pt Ferizaj), Cichero, Grosso, Schietroma. A Disposizione: Dosso, Barone, Cellupica, Diallo, Pantano, Borgia, Antonellis, Carfagna, Fiorito. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Valerio Navarino della sezione di Taurianova

Assistenti: Tommaso Piccitto e Sebastiano Salerno della sezione di Ragusa

Marcatori: 10’pt Boncori, 29’pt Boncori, 22’st Befani, 32’st Vaccà, 47’st Vaccà

Ammoniti: 46’st Conte, 47’st Di Vincenzo, 16′ pt Shkambaj, 46’st Grosso

Espulsi: 10’st Susini, 34’st Molignano

Classifica: Frosinone 58, Napoli 48, Ascoli 47, Ternana 45, Benevento 40, Pescara 36, Pisa 35, Palermo 35, Spezia 33, Cosenza 30, Salernitana 27, Avellino 27, Crotone 26, Bari 23, Perugia 23, Monopoli 21.

Prossimo Turno: Frosinone – Cosenza

Under 17: Frosinone – Bari 2-2



Il Frosinone la riacciuffa al fotofinish. Contro il Bari termina 2-2 uno scontro dall’alto tasso agonistico e dai ritmi elevati per tutti i 90’, deciso in pieno recupero dallo spunto di Carfagna. I ragazzi di mister Lucidi, con il punto guadagnato, muovono la classifica, anche se resta un po’ di rammarico viste l’ottimo approccio e il buon primo tempo. La squadra giallazzurra interpreta la sfida con il piglio giusto, mettendo in difficoltà il Bari con la giusta dose di cattiveria agonistica. I primi minuti sono di totale dominio del Frosinone, che ci prova con gli spunti di Serapiglia e Luzi sulle fasce. Dopo diversi tiri e occasioni pericolose, al 12’ arriva il vantaggio: la sfera carambola sui piedi di Carpentieri, che con qualità se la sposta sul piede preferito, resiste alla marcatura di due avversari e con lucidità davanti al portiere la insacca all’angolino. Frosinone avanti di un gol. L’inerzia è tutta a favore della squadra di Lucidi, che continua a dominare la metà campo pugliese. Al 25’ ci prova Carfagna con un tiro dalla distanza, poco dopo è Luzi a sfiorare il raddoppio con una conclusione a giro dal limite dell’area che si stampa sull’incrocio dei pali. Al 45’, dopo 1’ di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Al rientro il Bari sorprende i padroni di casa, determinato a recuperare il risultato. Dalla fascia destra arrivano i maggiori pericoli e, al 26’ della ripresa, gli ospiti pareggiano i conti con Cantone. Blackout Frosinone dopo la rete del pari: passano appena 4’ e il Bari cala l’1-2 su calcio di rigore. A battere il penalty è Ventola, che spiazza Giora facendo esultare tutta la panchina. Potrebbe essere il preludio a una brutta sconfitta, ma il Frosinone non ci sta e tira fuori il carattere mostrato nella prima frazione. Lucidi, nei minuti finali, prova il tutto per tutto inserendo un assetto ultra-offensivo con ben quattro attaccanti. Il Bari si rintana nella propria area di rigore facendo il conto alla rovescia per il triplice fischio, ma proprio quando ormai l’impresa sembrava fatta, arriva il pareggio ciociaro: dal limite dell’area Carfagna si libera del pressing e fa partire una conclusione tesa che si insacca all’angolino, dove Armenise non può arrivare. Termina 2-2. La testa è già rivolta al prossimo impegno in trasferta contro il Palermo.

Frosinone – Giora, Mirenzi (35′ Pierguidi), Oberti (41′ Castellani), Menghini (41′ Metaj), Pantano, Reali, Carfagna, Conti (26′ Coluzzi), Carpentieri, Luzi (35′ Danieli), Serapiglia (41′ Binoshaj). A disposizione: Ramogida, Corbetta, Boccanera. Allenatore: Lucidi

Bari – Armenise, Monopoli (28′ De Tullio), Legrottaglie, De Lucia, Soldani, Di Monte, Mundo, Pizzo (15′ Padula), Scarano (15′ Positano), Sivilli (15′ Cantone), Ventola (40′ Emiliano). A disposizione: Deluca, Morisco, Calvano, Paparella. Allenatore: Losacco

Marcatori: Carpentieri 12’pt (F), Cantone 26’st (B), Ventola 30’st rig. (B), Carfagna 47’st (F)

Arbitro: Catalani di Ciampino

Assistenti: Martino di Cassino e Scarangella di Cassino

Ammoniti: Mirenzi, De Lucia

Classifica: Roma 49, Empoli 49, Napoli 44, Lazio 40, Fiorentina 40, Palermo 32, Bari 30, Lecce 29, Salernitana 27, Frosinone 21, Catanzaro 18, Cosenza 17, Juve Stabia 7.

Prossimo turno: Palermo-Frosinone