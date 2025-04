 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Frosinone – Cosenza 1-2

Ferentino – Nella ventiseiesima giornata di campionato, Il Frosinone ospita alla Città dello Sport di Ferentino il Cosenza. La squadra ciociara non parte bene, forse un po’ contratta per l’importanza della partita e subisce subito gol dopo solo tre minuti di gioco. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite riesce alla perfezione lo schema che trova smarcato Touadi che con il destro porta in vantaggio la squadra calabrese. La squadra di Pesoli subisce il contraccolpo psicologico e per tutta la prima frazione di gioco non ha vere occasioni. Il Frosinone muove la palla ma non riesce a trovare il buco nella difesa del Cosenza. Ci prova Cichero con un colpo di testa che termina sul fondo. Poi è il momento di Befani che prova con un tiro dal limite ma il pallone sfiora il montante destro coperto da Baldi e finisce fuori. La prima frazione di gioco si chiude quindi con il punteggio che è a favore della compagine calabrese.

Nella ripresa è tutta un’altra storia. Il Frosinone attacca con tutti i suoi effettivi e schiaccia il Cosenza nella propria aria di gioco. Il movimento della palla è più fluido e le occasioni iniziano ad arrivare. Ci prova Befani a pochi minuti dall’inizio con un tiro che era indirizzato in porta ma viene deviato dalla difesa. Nel momento di massimo impegno giallazzurro arriva la doccia gelata. Da un altro calcio di punizione, fischiato a favore del Cosenza, il pallone viene deviato dalla barriera, e termina sui piedi di Roseti che da un metro raddoppia. Il Frosinone nonostante il doppio svantaggio continua ad attaccare e guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Grosso che spiazza il portiere cosentino accorciando le distanze. Il Frosinone continua a spingere ma non riesce a trovare la via del gol e al triplice fischio di Castellone la vittoria va al Cosenza.

Frosinone – Minicangeli, Marchese (dal 4’st Vaccà), Shkambaj (dal 38’st Baptista), Ferizaj (Dal 1’st Borgia), Pelosi, Luchetti, Befani, Ndow, Cichero (dal 26’st Fiorito), Grosso, Schietroma. A disposizione: Dosso, Cellupica, Diallo, Pantano, Reali, Antonellis, Carfagna, Barone. Allenatore: Pesoli

Cosenza – Baldi, Rocco, Riga, Silvestri, Petrucci, Touadi (dal 6’st Lanzillotta), Cioffredi, Contiero (dal 25’st De Luca), Roseti (dal 38’st Randazzo), Ragone (dal 38’st Bonofiglio), Picca (dal 25’st Musacchio). A disposizione: Perrelli, Bevilacqua, Machi, Marini. Allenatore: Franceschini

Ammoniti: 9’pt Befani, 22’st Luchetti

Marcatori: 3’pt Touadi, 25’st Roseti, 38’st Grosso

Arbitro: Domenico Castellone della sezione di Napoli

Assistenti: Anthony Di Minico della sezione di Ariano Irpino e Michele Freda della sezione di Avellino

Under 17: Palermo – Frosinone 0-0

Un punto che muove la classifica e lascia comunque segnali incoraggianti. Finisce a reti inviolate la sfida tra Palermo e Frosinone, una gara giocata a buoni ritmi e che ha visto i giallazzurri sfiorare il vantaggio in più occasioni. Una prova solida, fatta di personalità e buona intensità, che lascia ben sperare in vista dell’ultima giornata. Il Frosinone approccia la partita nel migliore dei modi, con grande determinazione e spirito propositivo. Fin dai primi minuti gli uomini di mister Lucidi creano scompiglio nella retroguardia rosanero. Luzi, Danieli e Conti si rendono protagonisti di tre nitide occasioni da rete, ma in tutte le circostanze trovano sulla loro strada un attento Pizzuto, portiere del Palermo, che si oppone con prontezza mantenendo inviolata la propria porta. Il Palermo prova a rispondere, ma fatica a trovare sbocchi offensivi concreti, ben contenuto da una retroguardia ciociara organizzata e guidata da un sicuro Capanna tra i pali. Nella ripresa il copione non cambia. È ancora il Frosinone a tenere in mano il pallino del gioco, e al 60’ arriva un’altra grande occasione: Carfagna, da pochi metri, calcia a colpo sicuro ma trova nuovamente l’estremo difensore siciliano a dirgli di no. I minuti finali scorrono senza grandi sussulti e, nonostante la volontà di portare a casa l’intera posta, il match si chiude sullo 0-0. Un risultato che permette comunque ai giallazzurri di raccogliere un punto prezioso e confermare la crescita del gruppo. Adesso occhi puntati sull’ultimo appuntamento stagionale: giovedì si torna in campo per l’ultima gara del campionato, in casa contro la Lazio, per chiudere nel migliore dei modi questa fase finale di stagione.

Palermo – Pizzuto, Squillaciotti, Rinella, Di Nallo (39’st Bonanno), Federico, Puccio, La Mantia, Di Gregorio, Caruso (10’st Morabito), Falco (39’st Gargiulo), Motisi (44’st Guarneri). A disposizione: Florulli, Trapani, Vivona. Allenatore: Bovo

Frosinone – Capanna, Mirenzi, Oberti (45’st Millozzi), Menghini, Pantano, Reali, Carfagna (45’st Coluzzi), Conti (35’pt Castellani), Carpentieri (45’st Binoshaj), Danieli (15’st Serapiglia), Luzi (15’st Pierguidi). A disposizione: Giora, Boccanera, Metaj Allenatore: Lucidi

Arbitro: Haba di Caltanissetta

Assistenti: Di Marco di Palermo e Manzone di Palermo

Classifica: Roma 52, Empoli 52, Napoli 45, Lazio 43, Fiorentina 41, Palermo 33, Lecce 30, Bari 30, Salernitana 27, Frosinone 22, Catanzaro 19, Cosenza 17, Juve Stabia 7.

Prossimo turno: Frosinone-Lazio

Under 16: Frosinone – Lazio 1-0

Il Frosinone continua a sognare in grande. A Fiuggi, nel penultimo atto di un campionato appassionante, i ragazzi di mister Centioni superano 1-0 la Lazio al termine di una gara intensa, ordinata e ricca di contenuti tattici, confermandosi tra le squadre più in forma del girone di ritorno. Tre punti fondamentali che portano i giallazzurri a quota 37, a una sola lunghezza dal Napoli, prossimo e ultimo avversario in un vero e proprio spareggio playoff. Il match si apre con ritmi contenuti e massima attenzione da entrambe le parti. Le due squadre si studiano e si affrontano a viso aperto, cercando di non scoprirsi. Il primo squillo della gara è però destinato a cambiare il volto della sfida: al 24’, dopo una bella azione manovrata del Frosinone, Eulisi si ritrova il pallone sui piedi a portiere battuto e calcia a botta sicura. Sulla linea interviene con il braccio Agrifoglio, negando la gioia del gol ai ciociari. L’arbitro è ben posizionato e non ha dubbi: cartellino rosso ed espulsione per il difensore biancoceleste, oltre al calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Riggi, che con grande freddezza spiazza il portiere e firma l’1-0. Un episodio chiave che indirizza la partita, costringendo la Lazio a riorganizzarsi in inferiorità numerica e abbassare il baricentro. Il Frosinone, forte del vantaggio, prende in mano il possesso e gestisce con intelligenza le fasi centrali del match, senza mai rinunciare alla spinta offensiva. Nella ripresa i giallazzurri sfiorano il raddoppio: al 10’, sugli sviluppi di una mischia in area, ancora Riggi si ritrova la palla sul destro ma la sua conclusione, precisa e potente, esce di un soffio accanto al palo. La Lazio prova ad alzare il ritmo nel finale, sfruttando qualche verticalizzazione, ma il Frosinone è compatto, solido e sempre pronto a ripartire. Il reparto difensivo regge senza sbavature, supportato da un centrocampo lucido e attento. Al triplice fischio è festa per i ciociari, che conquistano una vittoria di peso contro un avversario diretto e restano pienamente in corsa per la qualificazione alla fase finale. Ora l’ultimo ostacolo si chiama Napoli, in una gara che varrà l’accesso ai playoff: serviranno grinta, lucidità e cuore. Ma questo Frosinone ha dimostrato di avere tutto.

Frosinone – Scordari, Trulli (29’st Danieli), Maggiora (35’st Crescimbeni), Anzidei, Riggi, Agostini, Bonanno (35’st Silvestri), Esposito (42’st Frani), Eulisi (42’st Marchetti), Pugliatti (42’st Barboni), Taddei (29’st Francia). A disposizione: Lombardo, Di Battista. Allenatore: Centioni

Lazio – Patarini, Iovane, Dimaggio, Bagliesi, Berni Canani, Agrifoglio, Cappuccini (24’st Palomba), Lulaj, Terracina (11’st Diori), Martellucci (24’st Materazzi), Aprea. A disposizione: Ronci, Parente, Ferrante, D’Agostino, Furstenberg, Clarizia. Allenatore: Rughetti

Marcatori: Riggi 24’pt rig.

Arbitro: Tavassi di Tivoli

Assistenti: Fatati di Latina e Aguzzi di Rieti

Espulsi: al 24’pt Agrifoglio (L)

Ammoniti: Diori, Bagliesi

Classifica: Empoli 53, Roma 51, Lazio 47, Fiorentina 41, Napoli 38, Frosinone 37, Palermo 31, Bari 29, Lecce 24, Salernitana 21, Catanzaro 20, Juve Stabia 12, Cosenza 11

Prossimo turno: Napoli-Frosinone

Under 15: Frosinone – Lazio 2-2

Termina con un pareggio ricco di emozioni la sfida tra Frosinone e Lazio, che si chiude sul risultato di 2-2 al termine di una gara vibrante, caratterizzata da ritmo, intensità e una grande prova di carattere da parte dei padroni di casa. Sotto di due reti al termine del primo tempo, i ragazzi di mister Durante reagiscono con orgoglio e nella ripresa costruiscono una rimonta che garantisce l’ultima speranza per un pass ai playoff. È la Lazio a partire forte e trovare il vantaggio dopo appena 5’ con Mistretta, abile a capitalizzare un cross dalla destra. Il Frosinone accusa il colpo, ma non si scoraggia e, approfittando dell’atteggiamento troppo attendista degli ospiti, prende gradualmente il controllo del gioco. I giallazzurri collezionano occasioni su occasioni, sfiorano il gol in più circostanze e trovano anche una rete, poi annullata per fuorigioco. Proprio allo scadere della prima frazione, però, arriva la doccia fredda: un contropiede fulmineo della Lazio si conclude con un tiro di Ricci che si insacca all’angolino, portando il parziale sullo 0-2. Nella ripresa, il copione non cambia: il Frosinone resta padrone del campo e la pressione continua a salire. I frutti arrivano al 60’, quando nel giro di un solo minuto i padroni di casa trovano prima il gol dell’1-2 con Frara, poi il pareggio con un guizzo di Aversa, che riaccende la corsa playoff. Nel finale la gara si spegne gradualmente, complice la stanchezza e i numerosi cambi che rallentano il ritmo. Finisce 2-2 al Capo I Prati di Fiuggi.

Frosinone – Amato, Frara, Balan, Tarquinia (1’st Ingiugno), Antonelli, Alfei, A. Fargnoli, P. Fargnoli, Aversa (24’st Minotti), Monti (18’st C. Ferretti), Sisillo (35’st Cappelli). A disposizione: Esposito, Polidori, V. Ferretti, Filippi, Valentini. Allenatore: Durante

Lazio – Orlando, Napolitano, Rizzo (18’st Sulaj), Tolomeo, Reuben, G. Ricci, Massarut, Ga. Ricci (28’st Petronzi), Schettini, De Vincenzo (18’st Tocci), Mistretta (28’st Caputo). A disposizione: Salahoru, Monti, Lombardo, Berini, Salvati. Allenatore: Rocchi

Marcatori: Mistretta 5’pt (L), Ricci 40’pt (L), Frara 11’st (F), Aversa 12’st (F)

Arbitro: Baroni di Albano Laziale

Assistenti: Cianfoni di Ciampino e Corvo di Frosinone

Ammoniti: Alfei, C. Ferretti

Classifica: Fiorentina 62, Roma 59, Napoli 46, Empoli 39, Salernitana 33, Lazio 32, Frosinone 31, Lecce 27, Palermo 26, Bari 25, Catanzaro 23, Juve Stabia 17, Cosenza 1

Prossimo turno: Napoli-Frosinone