 IL DIFENSORE GATTI CONVOCATO DAL CT MANCINI

Il difensore Federico Gatti è il primo giocatore del Frosinone a vestire la maglia azzurra. Nel pomeriggio di oggi infatti è stata ufficializzata la lista dal ct Mancini per uno stage di tre giorni dal quale dovranno uscire le leve azzurre del futuro. Ed è arrivata la bellissima notizia per il mondo giallazzurro.

Il giocatore felice ed emozionato, raggiunto dall’Ufficio Stampa del Frosinone, ha dichiarato: “È un traguardo straordinario. Ringrazio davvero di cuore il presidente Maurizio Stirpe, la Società, i miei compagni, il mister, lo staff e tutto l’ambiente giallazzurro. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Il calcio è uno sport di squadra e questo è il suo bellissimo risultato.”

Per il Frosinone è sicuramente un grande orgoglio vedere un proprio tesserato indossare la maglia azzurra. Quanto al ragazzo – che dal 1 luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus – emozioni senza soluzione di continuità: meno di 12 mesi fa giocava in Lega Pro. Il difensore di Chieri, classe 1998, incassa anche un altro record: con 35 presenze nell’ultima stagione di serie B impreziosite da 5 reti più 1 presenza in Coppa Italia è riuscito ad imporsi all’attenzione della critica e degli addetti ai lavori fino a meritare nel giro di 6 mesi la maglia della Juventus e la convocazione con l’Italia.

Ricordiamo anche il programma dello stage, che prevede tre giorni di lavoro con i due distinti gruppi di ben 53 calciatori di interesse nazionale. Gatti è inserito nel primo gruppo. Il raduno è fissato per martedì 24 maggio entro le ore 12.30 presso il CTF di Coverciano dove, alle ore 17, è in programma il primo allenamento. Il giorno successivo allenamento alle ore 10 e al termine il rientro dei calciatori del primo gruppo presso le rispettive sedi.

Sempre mercoledi, entro le ore 12.30, raduno dei calciatori del secondo gruppo sempre presso il CTF di Coverciano con allenamento alle ore 17. Infine giovedi 26 maggio allenamento alle ore 10 per il secondo gruppo e il successivo ritorno alle sedi di appartenenza.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio