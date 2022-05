 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Continua il sogno dei canarini under 15 nelle fasi finali. Una vera e propria impresa quella dei ragazzi allenati da mister Mizzoni che nel doppio confronto hanno sfatato il taboo Napoli e portato a casa una qualificazione che sembrava impossibile.

I giallazzurri nei quarti di finale affronteranno il Milan, compagine che ha vinto il girone B chiudendo con 41 punti in 18 match disputati.

I rossoneri nel turno precedente hanno superato brillantemente l’Udinese sia all’andata che al ritorno rifilando agli avversari quattro gol in due gare.

Probabile turno di riposo per gli under 14 prima della fase finale del campionato under 14 élite

UNDER 17

Campionato terminato

UNDER 16

Campionato terminato

UNDER 15 – Quarti di finale

Domenica 22 maggio alle ore 10:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Milan

UNDER 14 élite

Riposo

