 IL FROSINONE RIPARTE DA MODENA, ULTIMA DI CAMPIONATO A TERNI

Per il Frosinone il 12° campionato di serie B partirà da Modena il 13 agosto e chiuderà la stagione 2022-’23 a Terni il 19 maggio 2023. Saranno 2 i turni infrasettimanali, giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Le soste per gli impegni nazionali saranno sabato-domenica 24 e 25 settembre, sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo.

Quella che partirà prima di Ferragosto sarà una vera e propria A2, forse appena un paio di gradini al di sotto del famoso primo campionato di serie B del Frosinone, nella stagione 2006-’07.

A Reggio Calabria, nello splendido scenario dell’Arena ‘Ciccio Franco’ per il club giallazzurro presente il direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali, Salvatore Gualtieri: “Ringrazio il patron della Reggina, Saladini, per l’ospitalità. E lo dico da calabrese. Il Frosinone nell’ultimo campionato c’ha provato fino alla fine. Per quanto ci riguarda andremo avanti con la nostra politica, crescita dei giovani e sostenibilità economica. Soprattutto la sostenibilità, lo sottolineo: è vero che le Società di calcio sono delle imprese ma sono anche particolari ed hanno a che fare con la passione dei tifosi e la storia dei territori che rappresentano. E questi sono temi che vanno maneggiati con cura. Sono sicuro che sarà un gran bel campionato con piazze importantissime, peraltro uno dei tornei più belli e avvincenti d’Europa che ci lascia col fiato sospeso fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata”.

Torniamo al calendario. Dopo la trasferta in Emilia c’è l’esordio col il Brescia in casa, quindi viaggio a Benevento a chiudere il trittico del mese di agosto. A settembre il Como al ‘Benito Stirpe’, Cittadella al ‘Tombolato’ e il 17 settembre Frosinone-Palermo di sicuro interesse. Dal 1 al 29 ottobre in rapida successione Parma-Frosinone, la Spal in casa, il Venezia in Laguna, il Bari al ‘Benito Stirpe’ e il Cosenza al San Vito Marulla. Tre gare a novembre: si comincia con Frosinone-Perugia il 5, si prosegue ad Ascoli il 12 e un’altra sfida che manca dalla serie A, con il Cagliari in casa il 27 novembre. Il mese di dicembre vedrà il Frosinone viaggiare due volte di seguito, a Bolzano il 4 dicembre e l’infrasettimanale a Reggio Calabria l’8 dicembre. Tre giorni dopo quel Frosinone-Pisa che ormai è una classica del finale di girone, poi l’affascinante Genoa-Frosinone il 17 dicembre e il boxing-day con Frosinone-Ternana il 26 dicembre.

Nel girone di ritorno si ricomincia il 14 gennaio 2023 dopo la pausa per le festività e si gioca ininterrottamente fino al 18 marzo quando i canarini ospiteranno il Cosenza. Quindi la sosta per la nazionale e la ripresa fino al 19 maggio, in mezzo le due gare casalinghe consecutive il 22 aprile con il Sudtirol e il 1 maggio con la Reggina.

Gio.Lan.