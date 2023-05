 IL FROSINONE SCRIVE LA STORIA DELLA SERIE B 2022-’23

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj (26’ st Monterisi), Cotali; Boloca, Mazzitelli (42’ st Garritano), Gelli; Insigne (15’ st Caso), Borrelli (42’ st Moro), Baez (15’ st Rohden).

A disposizione: Loria, Kone, Kujabi, Szyminski, Bidaoui, Selvini, Oliveri.

Allenatore: Grosso.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Frendrup (29’ st Jagiello), Badelj, Hefti, Sabelli; Aramu (29’ st Gudmundsson); Salcedo (20’ st Puscas), Ekuban (32’ st Yalcin).

A disposizione: Semper, Agostino, Strootman, Coda, Yalcin, Calvani, Boci.

Allenatore: Gilardino.

Arbitro: signor Gianpiero Miele di Nola (Na); assistenti signora Francesca Di Monte di Chieti e signor Paolo Laudato di Taranto; Quarto Uomo signor Giuseppe Collu di Cagliari, Var signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar signor Luca Massimi di Termoli (Cb)

Marcatori: 14’ pt Badelj (G), 29’ pt Mazzitelli (F), 45’ pt Boloca (F), 31’ st Borrelli (F), 47’ st Gudmundsson (G)

Note: spettatori 15.937; abbonati: 3.047; spettatori paganti: 12.890 (di cui 1.021 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 158.994,00; angoli: 4-1 per il Frosinone; ammoniti: 11’ st Hefti (G), 27′ st Borrelli (F), 42′ st Yalcin (G); espulso: 26’ pt Bani (G); recuperi: 3’ pt; 4’ st in tribuna Autorità il presidente della Lega di serie B, avvocato Mauro Balata.

FROSINONE – Primi con tutti gli onori in uno stadio in brodo di giuggiole. Il Frosinone batte il Genoa 3-2 ed alza al cielo carico di pioggia sotto la Coppa Nexus consegnata dalle mani del presidente della Lega di serie B, avvocato Mauro Balata. Partita incanalata già al termine del primo tempo che si chiude sul 2-1 per effetto del provvisorio vantaggio del Genoa firmato da Badelj con un gran tiro al volo e quindi dal pari di Mazzitelli su euro-punizione (provocata da un fallo di Bani su Borrelli e sanzionato con il rosso diretto, ndr) e del raddoppio chirurgico di Boloca al 1’ dei 3’ di recupero. Bellissima reazione della squadra di Grosso che prima della rete di Boloca sfiora a ripetizione il vantaggio con Borrelli, Baez e Gelli. Nella ripresa i giallazzurri dominano la scena, sfiorano il tris con Mazzitelli e chiudono i giochi con il sesto gol stagionale dell’ariete Borrelli. A nulla serve la rete di Gudmundsson al 47’, convalidata dal Var. Al termine la cerimonia emozionante della premiazione ancora sotto la pioggia, un buon aupiscio per il Frosinone che verrà. Lo speaker ha chiamato uno per uno tutti i componenti dello staff, il tecnico Grosso, i giocatori e il direttore Angelozzi.