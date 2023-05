 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST FROSINONE-GENOA

FROSINONE – Nello spogliatoio del Frosinone c’è grande festa. E mister Grosso è letteralmente immerso nel clima. Arriva in sala stampa verso le 19, bagnato, stanco, un filo di voce. Niente conferenza stampa, solo un semplice saluto a tutti. Per una volta nella stagione va concesso. W’ l’allenatore che ha scritto una pagina di storia del Frosinone, la terza promozione in serie A con una differenza rispetto alle precedenti: da primi in classifica. Grosso viene accolto da un applauso di tutti i cronisti presenti. E per lui una sola domanda, quella rituale che echeggia a Frosinone da almeno due mesi:

Mister, allora rimane al Frosinone?

“Ogni parola stasera sarebbe superflua, voglio ringraziare tutti. Noi meritavamo fortemente questa promozione, i ragazzi sono stati eccezionali nel prenderla. Quando le cose le fai nella maniera giusta anche gli episodi vengono dalla tua parte e quindi siamo molto contenti di aver fatto qualcosa di incredibile perché i numeri stanno lì a testimoniare che i ragazzi sono stati strepitosi. E io li ringrazio tutti e vi ringrazio tutti. Ci godiamo la festa. Alla vostra domanda hanno già risposto il Direttore il presidente, tra noi c’è un rapporto troppo bello, il prima possibile ci ritroviamo e parliamo, capiamo quello che abbiamo e che vogliamo fare. Cosa ancora più importante, Quello che abbiamo fatto rimarrà scritto, quello che vogliamo fare è altrettanto importante”.

Solo due parole per la splendida coreografia.

“Anche qui ci sono poche parole, emozionante tutto. Hanno fatto uno spettacolo sugli spalti. Gente di grande cuore quella ciociara, che ci ha sostenuto nei momenti più difficili, ricordo perfettamente quando sono arrivato. Un ambiente bello, siamo contentissimi di aver regalato loro questa gioia”.

Giovanni Lanzi