 IL MESSAGGIO DELLA DOTTORESSA BARBARA GEMELLI STIRPE

La Proprietà del Club, il presidente Maurizio Stirpe, da sempre hanno rivolto un’attenzione particolare alle iniziative Solidali. Madrina dell’Experience Solidale è la dottoressa Barbara Gemelli Stirpe, moglie del patron de Frosinone. Il suo messaggio rappresenta il vero e proprio ‘start’ per questa iniziativa che ha una sua unicità, oltre che una visione specifica dentro il mondo della Solidarietà: “Ringrazio tutti i partecipanti a questa bellissima iniziativa – è stato il messaggio della moglie del Presidente –, un modo per sentirci sempre più vicini a tutte le realtà del nostro territorio, valorizzandone il più possibile tutti gli aspetti. Solidarietà, integrazione e vicinanza, in questo caso rivolta ai giovani delle Case Famiglia della nostra provincia, sono un dovere ma anche un assoluto piacere. Le attività del Frosinone Calcio, oltre l’aspetto tecnico in sé, devono essere un volano di crescita dell’immagine verso l’esterno”.