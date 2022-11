 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Fine settimana ricco di impegni.

Appuntamento domenica 20 novembre alle 14:30 a Frosinone, presso lo Stadio “Benito Stirpe” per il match tra Frosinone Femminile e il Chieti Femminile.

Scontato il turno di riposo della scorsa settimana, i leoni under 17 dovranno affrontare il Benevento fuori casa.

Anche gli under 16 e gli under 15 affronteranno le streghe, ma tra le mura amiche, rispettivamente domenica alle 15:00 e alle 12:30.

Nel campionato Pro il Frosinone sarà impegnato contro la Vis Pesaro, in trasferta, mentre nel campionato élite i giallazzurri attenderanno al “Luigi Meroni” di Ripi il Colleferro.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 20 novembre alle ore 14:30 – Frosinone (FR)

FROSINONE – Chieti

UNDER 17

Domenica 20 novembre alle ore 14:30 – Benevento (BN)

Benevento – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 20 novembre alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Benevento

UNDER 15

Domenica 20 novembre alle ore 12:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Benevento

UNDER 14 – PRO

Domenica 20 novembre alle ore 15:00 – Pesaro (PU)

Vis Pesaro – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 19 novembre alle ore 14:30 – Ripi (FR)

FROSINONE – Colleferro

