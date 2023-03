Il difensore della Primavera del Frosinone, Kamensek Pahic (2004), è stato convocato dal selezionatore della nazionale della Slovenia Under 19 in vista dell’Elite Round che si svolgerà a Brema dal 20 al 28 marzo prossimi. La Slovenia è stata inserita nel gruppo 2 insieme all’Italia, Germania e Belgio. In programma quindi anche la sfida con il compagno di squadra Palmisani.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio