 TURATI E MULATTIERI CON L’UNDER 21 AZZURRA

Due giocatori del Frosinone – il portiere Stefano Turati e l’attaccante Samuele Mulattieri – convocati dal selezionatore della Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, in vista del doppio test amichevole con la Serbia a Backa Topola (24 marzo, ore 18) e l’Ucraina (27 marzo, ore 20) allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria. La Nazionale Under 21 si radunerà nella serata di domenica 19 marzo a Roma e martedì 21 partirà alla volta della Serbia. Sabato 25 il rientro direttamente a Reggio Calabria per la seconda gara.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio