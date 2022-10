 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Le ragazze guidate da mister Crecco scenderanno in campo, a Ferentino, nel pomeriggio di domenica 23 ottobre contro il Palermo.

Match delicato al vertice della classifica per l’Under 17 di mister Ledesma. I giallazzurri attenderanno la Roma presso il centro sportivo Vollero di Ceprano.

Stesso avversario per l’Under 16 e a Under 15. Domenica mattina i canarini saranno impegnati nei match contro la Lazio.

Gli Under 14, saranno impegnati in due campionati differenti: nel campionato Pro i giallazzurri affronteranno l’Ancona a Ripi, mentre nel campionato élite, nella giornata di sabato, attenderanno il Fiano Romano.

SERIE C FEMMINILE

Domenica 23 ottobre alle ore 15:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Palermo

UNDER 17

Domenica 23 ottobre alle ore 15:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 16

Domenica 23 ottobre alle ore 13:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 15

Domenica 23 ottobre alle ore 10:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 14 PRO

Domenica 23 ottobre alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Ancona

UNDER 14 élite

Sabato 22 ottobre alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Fiano Romano

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio