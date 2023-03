 INFO ACCESSI ‘PACK 5 GARE’

Il Frosinone Calcio comunica a tutti i tifosi che hanno acquistato il ‘Pack 5 gare’, che per accedere all’impianto sabato 18 marzo in occasione di Frosinone – Cosenza e per le successive gare casalinghe in programma, sarà necessario presentare sempre il tagliando segnaposto e la propria Fidelity Card. Qualora non si fosse ancora in possesso della Fidelity Card, occorrerà OBBLIGATORIAMENTE stampare la relativa documentazione della Fidelity (ricevuta via mail in fase di registrazione), che il personale steward ritirerà in fase di accesso ai tornelli del settore.

Si ricorda inoltre che sarà possibile sottoscrivere ‘Pack 5 gare’ fino alle ore 22.00 di venerdì 17 marzo.