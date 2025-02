 INTERVISTA A GIANLUCA DI CHIARA

Gianluca Di Chiara terzino sinistro, noto per la sua spinta offensiva e la qualità nei cross. Classe 1993 ha maturato esperienze tra Serie B e Serie A, dimostrando costanza e affidabilità. Abile nell’uno contro uno e dotato di una buona visione di gioco, contribuisce sia in fase difensiva che nelle proiezioni offensive. Grazie alla sua duttilità e determinazione è elemento prezioso per il reparto arretrato. Arriva al Frosinone a titolo definitivo.

Gianluca, conoscendo anche la situazione un po’ difficile che si sta vivendo, cosa ti ha spinto verso Frosinone?

“La chiamata del direttore Angelozzi è un segno di riconoscenza ed è molto importante per un giocatore. Quando mi ha telefonato non ci ho pensato due volte e sono venuto qui per provare a dare una mano alla squadra. Dobbiamo fare qualcosa di molto grande in questi ultimi mesi”.

Sei un giocatore con molta esperienza, cosa senti di dare a questa squadra?

“Sento di dare tutta la mia carica e voglia di giocare. Ho già conosciuto i miei compagni, lo staff ed il mister e sono rimasto molto colpito dalla professionalità e dalla preparazione. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sabato c’è una partita molto importante? Come stai fisicamente?

“Io sto bene. Anche se in questi mesi non ho trovato il campo, mi sono sempre allenato al massimo con la squadra e mi sento pronto. Ovviamente, quando il mister lo riterrà opportuno, cercherò di farmi trovare fisicamente bene. Spero di giocare il più possibile per dare una mano ai miei compagni”.

Cosa vuoi dire ai tifosi considerato che la partita di sabato con il Catanzaro rappresenta una finale?

“Capisco il momento molto delicato e difficile. Da avversario li ho visti incoraggiare la squadra e so benissimo quanto il loro sostegno si senta in campo. Tutti insieme, con il loro contributo, possiamo tirarci fuori da questa situazione e sorridere insieme”.