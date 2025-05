 INTERVISTA A MISTER PESOLI

Narni – Le parole del mister Emanuele Pesoli, dopo il pareggio per 0-0 contro la Ternana che concede la vittoria del campionato di Primavera 2 ai giallazzurri.

Mister, oggi è qui con il suo staff. Ci può dire che emozioni provate dopo aver conquistato la promozione in Primavera 1?



“È un gruppo di professionisti che hanno dato l’anima per questo progetto. Con loro si è creato subito un grande feeling e grazie alla loro professionalità, abbiamo raggiunto questo traguardo importantissimo. Per questo li ringrazio di cuore.”

Che emozioni sta provando in questo momento?



“Sono contentissimo. Ho incontrato un gruppo superlativo, che ha creduto fin dall’inizio in questo obiettivo, e li ringrazio per questo. Sono stati perfetti sotto ogni aspetto, fin dal primo giorno: rispettosi, determinati, e sempre pronti a dare tutto in campo. Sono forti, ma soprattutto sono uomini veri, e ne sono profondamente orgoglioso.”

Questa settimana è stata difficile da gestire?



“Abbiamo parlato tanto con i ragazzi, cercando di alleggerire il peso della posta in palio. All’inizio erano un po’ contratti, è vero, ma alla fine hanno fatto egregiamente il loro lavoro.”