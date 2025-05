 PRIMAVERA 2, TERNANA – FROSINONE 0-0

Ternana – Novelli, Valenti, Bonugli, Girasole, Bellavigna (dal 20’st Trifelli), Ferlicca (dal 20’st Guaglianone) , Montenegro, Fulga, Pierdomenico, Boudaas (dal 34’st Dezio), Loconte. A Disposizione: Di Loreto, Gori, Goretti, Barletta, Biancafarina, Cancellieri, Di Curzio, Lorrai, Pllana. Allenatore: Morrone

Frosinone – Minicangeli, Hegelund, Luchetti, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Schietroma (dal 38’st Marchese), Ndow, Cichero, Grosso, Befani. A Disposizione: Dosso, Cellupica, Diallo, Cesari, Antonellis, Borgia, Carfagna, Ferizaj, Fiorito, Baptista, Vaccà. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Matteo Dini della sezione di Città di Castello

Assistenti: Simone Conforti della sezione di Salerno e Marco Palazzo della sezione di Campobasso

Narni – Nella ventinovesima giornata del campionato di Primavera 2, il Frosinone di mister Pesoli gioca in casa della Ternana, allo Stadio Moreno Gubbiotti. L’incontro vive una fase iniziale di studio, con le due squadre che concentrano il gioco nella zona centrale del campo. Alla mezz’ora di gioco l’equilibrio continua a regnare. Poche le sortite offensive da entrambe le parti: vista la posta in palio, le squadre tendono a scoprirsi poco. Sullo scadere ci prova la Ternana con Fulga, che dal limite dell’area di rigore calcia alto. Termina così una prima frazione molto bloccata, senza vere e proprie occasioni da gol.

Nella ripresa il Frosinone scende in campo più convinto e riesce a imporre maggiormente il proprio gioco. Al dodicesimo, grande occasione per Cichero che, servito da Grosso, non riesce a girare in porta la sfera. La squadra di mister Pesoli continua a condurre la partita, con la Ternana pericolosa in ripartenza. Al trentunesimo, occasione per i giallazzurri con Grosso che, su calcio di punizione, sfiora il gol mandando la palla fuori di poco. Il risultato però non si sblocca. Ci prova la Ternana con un colpo di testa in area, ma il pallone termina a lato. Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza per i giallazzurri, che mantengono lo 0-0 e, con questo risultato, si laureano campioni.