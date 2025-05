 INTERVISTA AL CAPITANO DELLA PRIMAVERA ARDIT SHKAMBAJ

Narni – Le parole del capitano giallazzurro Ardit Shkambaj dopo la vittoria del campionato di Primavera 2.

Ardit, che emozioni provi dopo questo traguardo raggiunto?



“È un’emozione grandissima. Non ho davvero le parole per descrivere quello che provo in questo momento. Risalire subito dopo una retrocessione è qualcosa di incredibile. Abbiamo un gruppo fantastico e sono orgoglioso di farne parte.”

Qual è stato il segreto di questa stagione?



“C’è stato un momento, nella parte finale della stagione, in cui abbiamo avuto un calo di rendimento. Ma siamo rimasti compatti, uniti. Il gruppo è talmente forte che siamo ripartiti subito con grande energia, e siamo stati bravi a raggiungere il nostro obiettivo.”

A chi dedichi questa promozione?



“La dedico alla mia famiglia, in particolare a mia madre, che fa tantissimi sacrifici e mi è sempre accanto, in ogni momento.”

Per te l’emozione è doppia, visto che sei capitano di questa squadra da tanto tempo. Cosa provi?



“Sono qui dall’Under 13, e la promozione di oggi è qualcosa di unico. Abbiamo vinto il campionato dominando dalla prima giornata: è un sogno che si realizza, vissuto passo dopo passo con questa maglia addosso.”