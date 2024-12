Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro dell’ultimo weekend di gara. Turno di riposo per l’under 17.

Primavera 2: Cosenza – Frosinone 2-3



Cosenza – I giallazzurri di mister Pesoli scendono in campo per la decima giornata di campionato ospiti del Cosenza. I padroni di casa partono subito forte mettendo in chiaro come sarà l’andamento della partita. Infatti, già al settimo minuto di gioco si rendono pericolosi con un tiro che Minicangeli è bravo a disinnescare. Il pressing del Cosenza porta i suoi frutti e al ventesimo passa in vantaggio. Un pregevole assist di Silvestri trova Perricci libero che batte Minicangeli per l’1-0. La risposta giallazzurra non si fa attendere e al ventisettesimo arriva il gol del pareggio. Su un calcio di punizione battuto da Ferizaj, Diallo anticipa tutti e batte il portiere cosentino per il pareggio. Passano sette minuti e il Frosinone trova il goal del raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Befani sbuca prima di tutti e porta in vantaggio la squadra di Pesoli.

La ripresa dell’incontro si apre con il terzo goal giallazzurro. Al settimo minuto, un Befani ispiratissimo, con un assist serve De Filippis che batte ancora De Franceschi e porta il Frosinone sul 1-3. La squadra di Pesoli riesce a gestire bene l’andamento della partita nonostante il pressing avversario. A cinque minuti dalla fine della partita Barone con un tiro da fuori area, batte Minicangeli, riaprendo l’incontro. Finisce cosi, il Frosinone vince 2-3 e mantiene la testa della classifica.

Cosenza – De Franceschi, Cioffredi (dal 30’st Bonofiglio) , Riga, Barone, Touadi, Petrucci (dal 38’st De Luca), Contiero (dal 30’st Delicato), Silvestri, Roseti (dal 38’st Colasurdo), Begheldo (dal 30’st Ragone), Perricci. A disposizione: Baldi, Lanzillotta, Lombardi, Marini, Andzilewko, Musacchio. Allenatore: Belmonte

Frosinone – Minicangeli, Diallo, Corallini (dal 1’st Reali), Pelosi, Borgia (dal 13’st Stoyanov), Shkambaj, De Filippis, Molignano, Dixon, Ferizaj (dal 40’st Buonpane), Befani (dal 30’st Schietroma, dal 40’st Fiorito). A Disposizione: Barone, Capanna, Cellupica, Antonellis, Carfagna, Baptista. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Stefano Striamo della sezione di Salerno

Assistenti: Giuseppe Romaniello e Giovanni Ciannarella della sezione di Napoli

Marcatori: 20’pt Perricci, 27’pt Diallo, 34’pt Befani, 7’st De Filippis, 40’st Barone

Ammoniti: Roseti, Perricci, Molignano, Stoyanov

UNDER 16: Frosinone – Cosenza 2-3

Una partita dal finale beffardo per il Frosinone di mister David Centioni, che, tra le mura amiche del Capo I Prati di Fiuggi, subisce una rimonta negli ultimi minuti dal Cosenza guidato da Garofalo. Gli ospiti partono subito forte, trovando il vantaggio già nel primo minuto di gioco grazie a Caruso. Nonostante lo shock iniziale, il Frosinone mantiene lucidità e, nella ripresa, ribalta la situazione con grande determinazione. Prima è Silvestri a siglare il pareggio, poi Bonanno completa il sorpasso con una rete che surriscalda gli animi. Sul 2-1 e con l’inerzia della gara a favore, il Frosinone sembra poter gestire il risultato. Tuttavia, il Cosenza si dimostra indomito, trovando la forza per un’inaspettata controrimonta. Ancora una volta è Caruso a punire la retroguardia di casa, riportando il risultato in parità. Poi, a soli tre minuti dal triplice fischio, arriva la doccia fredda: il neoentrato De Dio sigla la rete del definitivo 2-3, regalando il successo ai calabresi e lasciando il Frosinone con l’amaro in bocca.

Frosinone – Scordari, Trulli (1’st Danieli), Maggiora (37’st Crescimbeni), Anzidei, Riggi, Agostini (1’st Casagrande), Bonanno (27’st Esposito), Francia, Silvestri, Cimaglia (37’st Giurdanella), Taddei (21’st Pugliatti). A disposizione: Lombardo, Amato, Marchetti. Allenatore: Centioni

Cosenza – Rantuccio, Baldino (21’st Perri), Brusco, Ziccarelli (21’st De Dio), Zeccato, Cuconato, Caruso, Scervino (37’st Dirane), Trentinella (21’st Chiodo), Leone, Chiappetta (27’st Pastore). A disposizione: Falbo, Iaconetti, Carbone, Citrigno Allenatore: Garofalo

Marcatori: Caruso 1’pt e 34’st (C), Silvestri 23’st (F), Bonanno 26’st (F), De Dio 37’st (C)

Arbitro: Antonuccio di Roma 1

Assistenti: Pancani di Roma 1 e Rosati di Roma 2

Espulsi: al 35’st Leone (C) al 35’st Silvestri (F)

Ammoniti: Scervino, Zeccato, Agostini, Trulli

UNDER 15: Frosinone – Cosenza 7-0

Un Frosinone incontenibile conquista una vittoria schiacciante nel match casalingo contro il Cosenza. La squadra guidata da mister Durante ha offerto una prestazione maiuscola, dimostrando qualità e determinazione dall’inizio alla fine. Già al 6′ di gioco, i giallazzurri hanno rotto gli equilibri grazie al guizzo di Fargnoli, autore del gol che ha aperto le danze. A seguire, Monti e Tacchi hanno incrementato il vantaggio, portando il risultato sul 3-0 già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, il Frosinone non ha abbassato la guardia, continuando a dominare in ogni settore del campo. Sisillo ha firmato il quarto gol della giornata, confermando il predominio territoriale dei padroni di casa. Nonostante la girandola di sostituzioni avviata da mister Durante, l’inerzia della gara è rimasta saldamente nelle mani dei ciociari. A testimonianza di ciò, è arrivato il quinto gol grazie a una sfortunata autorete di Tursi. A chiudere i conti ci hanno pensato due dei nuovi ingressi: Valentini e Aversa, protagonisti di due marcature che hanno suggellato il definitivo 7-0. Con questo risultato, il Frosinone consolida ulteriormente la propria posizione in classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Dopo il turno di riposo previsto dal calendario, la squadra tornerà in campo tra due settimane per affrontare il big match contro la Lazio.

Frosinone – Esposito, Frara, Balan (21’st V. Ferretti), Chiazzolla, Antonelli, Polidori (15’st Ingiugno), A. Fargnoli (15’st Pacifico), P. Fargnoli (8’st Valentini), Tacchi (8’st Tarquinia), Monti (8’st Aversa), Sisillo (8’st Minotti) A disposizione: Amato, C. Ferretti. Allenatore: Durante

Cosenza – Rogano, Grisolia (20’st Staropoli), Moudrid (31’st Orlando), Sconosciuto, Tursi, Di Natale, Zinna (31’st Gabriele), Fiore, Scalzo (20’st Liguori), Misciagna (20’st Madeo), Chinnici (20’st Cariati). A disposizione: Catera, Longo, Pagliuso Allenatore: Tortelli

Marcatori: A. Fargnoli 6’pt, Monti 20’pt, Tacchi 30’pt, Sisillo 3’st, Tursi 14’st aut., Valentini 18’st, Aversa 23’st

Arbitro: Adduci di Roma 2

Assistenti: Longo di Frosinone e Orlandella di Frosinone

Ammoniti: Fiore, Grisolia

UNDER 14 PRO: Lazio – Frosinone 3-1

Nella delicata sfida contro la Lazio, il Frosinone di mister Burtini è costretto ad arrendersi con il risultato di 3-1. Una partita combattuta, in cui i giallazzurri hanno mostrato grande determinazione ma sono stati puniti dalla stanchezza e dall’efficacia degli avversari, trascinati dalla doppietta di Pellegrino e dalla rete di Alvaro nella ripresa. Buono l’approccio iniziale del Frosinone: aggressività sulle seconde palle e spinta costante nella zona offensiva, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la difesa biancoceleste. Nei primi 15 minuti, la squadra ciociara ha conquistato ben sei calci d’angolo, mostrando un predominio territoriale. Fulgenzi è andato vicino al gol in due occasioni, sfiorando il vantaggio. Tuttavia, alla prima ripartenza, la Lazio ha trovato il gol del vantaggio con Pellegrino, bravo a sfruttare una punizione. I ragazzi di mister Burtini non si sono abbattuti e hanno continuato a costruire occasioni importanti. Al 20’, Fulgenzi ha colpito un palo clamoroso, con Montioni che non è riuscito a ribadire in rete sulla respinta. La perseveranza del Frosinone è stata premiata al 25’, quando Ioli ha messo a segno un lob perfetto per il momentaneo 1-1. Nella ripresa, la Lazio ha subito trovato il nuovo vantaggio con un eurogol di Pellegrino in mezza rovesciata. Poco dopo, lo stesso Pellegrino si è reso protagonista con un assist su punizione per Alvaro, che ha siglato il definitivo 3-1. Nonostante l’impegno, il Frosinone ha accusato la stanchezza, complice anche la gara disputata meno di 24 ore prima contro il Cinecittà Bettini. Nel finale, la Lazio ha gestito il possesso palla con autorità, chiudendo la partita senza concedere ulteriori occasioni. Nonostante il risultato, mister Burtini può essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, che hanno mostrato qualità e determinazione.

Lazio – Corbelli , Kerxhaliu, Boveri (16’st Becchetti), Interlandi, Manzi, Casali, Afonso Delgado, Girotti (27’st Fokou), Alvaro (23’st Coppola), Pellegrino (21’st Agrò), Fusco (16’st Tirotta). A disposizione: Sanna, Pastano, Di Palma, Galli. Allenatore: Grassi

Frosinone – Altibrandi, Scarabotti(34’st Inghingoli), Fiorino, Pianigiani, Fares (32’st Parenti), Ioli C., Ioli M., Montioni (15’st Morabito), Genovesi (19’st Ciccone), Cretara sv (8’pt Della Rasa), Fulgenzi (26’st Sellaci ). A disposizione: Astolfi, Di Michele. Allenatore: Burtini

Marcatori: Pellegrino 18’pt e 9’st (L), Ioli M. 25’pt (F), Alvaro 11’st (L)

Arbitro: Ferraiolo di Roma 2,

Ammoniti: Montioni, Pianigiani

Ufficio Stampa Frosinone Calcio