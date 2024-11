 INTERVISTA POST GARA A GABRIELE BRACAGLIA

Frosinone – Le parole in conferenza stampa del difensore giallazzurro Gabriele Bracaglia dopo l’1-1 contro il Palermo.

Un gol che significa tanto per te, lo si è inteso già dall’esultanza con tanto di mano sul cuore. Quante emozioni?

“È un mix di cose, emozioni forti che non ho ancora elaborato. La mano sullo stemma è un gesto che è venuto spontaneo, sono nato e cresciuto in questa città ed è la cosa più importante per me”.

Sei un ragazzo del posto, forse per te questo periodo è stato più complicato. Alla fine però è arrivato il goal. Cosa ne pensi?

“Sicuramente l’inizio non è stato facile ma sta a noi cambiare questo trend. Oggi la squadra ha messo in campo una bella prestazione , nonostante lo svantaggio iniziale e un avversario molto forte non ci siamo mai scomposti.

Che cosa hai provato al momento del goal?

“L’emozione è indescrivibile. Ho pensato solo ad esultare sotto la Nord, è stato tutto spontaneo e venuto dal cuore”.

Ti senti più a tuo agio con il mister rispetto alle prime gare in cui hai giocato?

“Per noi è fondamentale trovare continuità, con questo il giocatore si trasforma e prende fiducia. Ora sta a me mantenere questo stato di forma per il proseguo del campionato.

Nei tuoi sogni da calciatore c’era questa immagine? A chi dedichi questo goal?

Quest’anno ne ho realizzati tanti di sogni, l’esordio in casa prima e il gol poi è stato tutto davvero straordinario. Sono stato sempre in curva e molti ragazzi mi conoscono. Dedico questo gol alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono vicine”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio

Foto credit: Lapresse