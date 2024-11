 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Frosinone – Le dichiarazioni post gara di mister Greco dopo il pareggio casalingo con il Palermo.

Mister è contento del risultato? forse stasera c’è stato qualche pallone sbagliato di troppo?

“Non sono contento perché volevamo vincere ma la squadra ha prodotto molto. Al netto di questo i ragazzi hanno lavorato in maniera incredibile e hanno dato una grande risposta alla gente. Abbiamo fatto degli errori ma fa parte del percorso che stiamo intraprendendo. Mi sono piaciuti a livello di aggressività, sono soddisfatto”.

In quattro gare ha aggiustato la difesa. Da qui a gennaio è possibile andare avanti con questo passo viste anche le difficoltà nel trovare la rete? Cosa bisogna fare?

“Dobbiamo lavorare. Lo stiamo facendo sul possesso palla e ad oggi siamo già bravi nella fase difensiva. Purtroppo non abbiamo giocatori con caratteristiche da prima punta. C’è un percorso da fare molto profondo. Questi ragazzi, però, hanno le qualità per fare meglio di quello che è stato fatto fino ad oggi”.

Questo nuovo percorso piace. Oggi abbiamo visto che ha aspettato molto per fare i cambi. Ce lo spiega?

“Ero in difficoltà perché in molti stavano facendo bene durante la partita. Ho aspettato per vedere cosa poteva succedere. Però nell’insieme la squadra ha messo in campo animo vero, su questo ci si può costruire davvero tanto”.

Ha trovato la quadratura delle gerarchie in questo momento oppure vuole tenere in tiro ogni giocatore?

“Io faccio fatica a fare delle gerarchie. Ci sono sicuramente dei giocatori che hanno un impatto sulla gara più importante. Però è quello che mi dimostrano durante la settimana che mi fa scegliere. Come ho detto nella conferenza di ieri, non è gerarchia ma il momento che stanno vivendo. Per fare il nostro percorso ho bisogno di tenere tutti attenti”.

Come mai Cichero non è stato convocato? Begic lo vede nel suo sistema di gioco?

“Cichero non era ancora pronto e abbiamo preferito farlo lavorare con la primavera per averlo in maniera ottimale la prossima settimana. Begic è un ragazzo interessante ha delle caratteristiche particolari. Purtroppo l’andamento delle partite non mi ha dato modo di inserirlo però è un ragazzo che tengo in considerazione e spero di dargli al più presto una chance”.

