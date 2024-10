 INTERVISTA POST PARTITA A FRANCESCO GELLI

Frosinone – Le parole in conferenza stampa di Francesco Gelli dopo la gara casalinga con il Pisa.

Francesco, come state vivendo questi giorni? Avete notato un cambio nell’approccio con il tecnico?

“Durante questa settimana il mister ci ha fatto lavorare su alcune mancanze che avevamo a livello caratteriale ed è stato molto chiaro su quello che vuole. Noi cercheremo di dimostrare che abbiamo tutto quello che fino ad ora è mancato”.

Oggi non si è percepito che il Frosinone stesse giocando in dieci. Sotto il livello mentale quanto è importante questo risultato?

“È un punto su cui ripartire sicuramente. Fare una partita del genere è sintomo di una squadra che c’è con la testa e sa quello che vuole”.

Perché non c’è stata questa reazione prima?

“Non è facile dire il motivo. La squadra ci ha messo impegno sempre. Il cambio mister era una scossa che ci serviva. Abbiamo lavorato molto sulla mente e penso che questo si sia visto oggi”.

Il presidente in settimana ha parlato e ha dato molte responsabilità alla squadra. Voi come avete recepito le sue parole?

“Credo che siano state parole che hanno fatto bene alla squadra. Ci ha responsabilizzato e tutti noi abbiamo fatto qualcosa in più a livello mentale e di spirito”.

Una svolta a livello mentale che bisogna portare per tutto il campionato. Concordi?

“Giocare in dieci non è facile. Siamo stati bravi ad essere compatti. Secondo me potevamo anche approfittarne per segnare. Abbiamo interpretato la partita in maniera perfetta, sia a livello tattico che mentale, questo è lo spirito che dovremo avere anche nelle prossime partite.