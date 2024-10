 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA DI MISTER LEANDRO GRECO

Frosinone – La conferenza stampa di mister Leandro Greco dopo il pareggio casalingo con il Pisa.

Mister, complimenti per la bella prestazione. Durante questo ritiro ha compattato la squadra e ha ritrovato entusiasmo. Cosa ne pensa?

“Durante la settimana abbiamo lavorato su tanti aspetti, quello che la squadra ha prodotto fino ad ora è troppo poco e questo è sicuramente un piccolo passo, questa partita rappresenta uno standard importante sotto il quale non dobbiamo scendere”.

È stata davvero una sola questione mentale?

“Penso di sì, in questa settimana ho cercato di riazzerare tutto. Ho avuto molti colloqui personali con i giocatori, per capire quali sono le loro ambizioni personali e ho cercato di far capire che per raggiungere gli obiettivi c’è bisogno dei compagni”.

Ha detto qualcosa ai ragazzi a fine partita?

“Alla squadra ho detto quello che sentivo, ovvero che sono molto orgoglioso di iniziare un percorso così importante con loro. Li ho ringraziati per quello che hanno dato in campo in questa partita difficilissima e gli ho spiegato che vorrei rivedere questa prestazione anche nelle prossime partite”.

Ha un aspetto particolare sul quale vuole lavorare con questa squadra?

“Ho voglia di lavorare su tutto. Oggi la partita è cambiata subito dal punto di vista tattico, ma nonostante tutto abbiamo avuto molte occasioni e questa mentalità vorrei rivederla. È stata una bella sfida, ha risvegliato delle caratteristiche mentali di cui questa squadra ha bisogno. Alla fine potevamo anche vincerla”.

Era convinto di avere una risposta del genere dalla sua squadra oggi?

“Assolutamente si, ho avvertito fin da subito qualcosa di importante nel relazionarmi con i ragazzi, ho visto come tutti si sono applicati durante gli allenamenti, ho percepito questo spirito e su questo dobbiamo ripartire.

