 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Ecco i risultati dell’ultima giornata di campionato del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Perugia – Frosinone 1-3

La primavera giallazzurra che accoglie in panchina il nuovo allenatore Emanuele Pesoli torna a vincere in campionato, battendo il Perugia per 1-3. La partita parte ad alta intensità da entrambe le parti. Al 19′ Mezsargs trova Ferizaj, questo crossa per Dixon che colpisce di testa, ma Yimga si supera. La svolta della partita arriva al 39’ minuto del primo tempo quando, su un rinvio del portiere, la palla arriva a Barberini che con un ottimo cross trova Berta che di sinistro batte Dosso, per il vantaggio perugino. Nella ripresa però cambia il ritmo. I giallazzurri pareggiano infatti dopo cinque minuti. Ferizaj trova con un gran cross Mezsargs che di destro pareggia i conti. La pressione non smette e al 56’ minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione, Obleac spunta dalla mischia e di destro raddoppia. Il punto esclamativo arrivo al 75’. Quando con una splendida azione corale il solito Mezsargs trova Grosso che sigla il definitivo 1-3.

Perugia – Yimga, Bussotti, Dottori, Ambrogi, Randolini, Cottini, Pirani(dal 11′ st Sadetinov), Perugini (dal 35’st Diouf), Karafili (dal 11’st Liuckunas) Barberini (dal 35’st Casagrande), Berta (dal 23′ st Cardoni). A disposizione: Romagnoli, Brunori, Calzoni, Cardoni, Hebeck, Mori, Romani, Rossi. Allenatore: Moll

Frosinone – Dosso, Obleac (dal 42’st Diallo), Hegelund, Shkambaj (dal 42’st Befani), Pelosi, Grosso, De Filippis, Ferizaj, Dixon (dal 23′ st Schietroma), Molignano (dal 16’st Borgia), Mezsargs. A Disposizione: Barone, Cellupica, Corallini, Antonellis, Carfagna, Buonpane, Fiorito, Centra. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata

Assistenti: Gianmarco Macripò della sezione di Siena e Sebastian Petrov della sezione di Roma 1

Marcatori: 39’pt Berta, 50’st Mezsargs, 56’st Obleac, 75′ st Grosso

Ammoniti: Dottori, Rondolini, Molignano, Dixon

Under 17: Fiorentina – Frosinone 3-1

In una gara decisa dagli episodi, la Fiorentina vince contro il Frosinone 3-1. Un’illusione per i ciociari il risultato finale poiché hanno approcciato nel migliore dei modi alla gara passando in vantaggio dopo appena 8′: perfetta la girata in area dell’attaccante Danieli, uno dei migliori in campo della sfida. Gli ospiti, dopo la rete del numero 10, continuano a pressare i toscani creando ulteriori palle da gol. La Fiorentina, però, reagisce e al 38′ trova il pareggio con Tonti. Al rientro dall’intervallo la viola approccia bene e al 21′ la ribalta con Morazzini; lo stesso al 46′ chiude definitivamente la sfida con un eurogol. Nel finale da segnalare anche un rigore sbagliato da Carfagna: perde il Frosinone, ma ne esce a testa alta.

Fiorentina: Mazzi, Perrotti (27’st Lenzoni), Boskovic, Giusto, Melani (20’st Cianciulli), Mataran (20’st Durante), Lo Russo (27’st Fattori), Martini (20’st Morazzini), Tonti (27’st Anghileri), Forza (27’st Berete), Colaciuri. A disposizione: Magliotti, Lysytskyi. Allenatore: Guberti

Frosinone – Capanna, Mirenzi, Colafrancesco (17’st Boccanera), Pantano (37’st Coluzzi), Pierguidi (31’st Binoshaj), Reali, Millozzi (37’st Barboni), Menghini (31’st Pugliatti), Carpentieri, Danieli (37’st Macchia), Borghi (1’st Carfagna). A disposizione: Lombardo, Di Battista. Allenatore: Lucidi

Marcatori: Danieli 8’pt (Fr), Tonti 38’pt (Fi), Morazzini 21’st e 46’st (Fi)

Arbitro: Norci di Arezzo

Assistenti: Ferretti di Pistoia e Bo di Livorno

Ammoniti: Berete, Danieli, Colafrancesco, Tonti, Giusto

Under 16: Frosinone – Lecce 1-0

Il Frosinone di mister Centioni si è finalmente sbloccato. Dopo un inizio difficile e con i risultati che faticavano ad arrivare, la goleada della Juve Stabia ha dato morale fiducia ai ciociari che nella sfida contro il Lecce vincono 1-0. Il tecnico giallazzurro schiera per la prima volta dal 1′ Ramogida, Danieli e Cimaglia: tutti e tre autori di un’ottima prestazione. Sin dai primi minuti di gioco in campo c’è solamente una squadra che gioca bene offrendo un buon calcio e tante azioni offensive pericolose ma non concretizzate. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Centioni approccia la ripresa con il piglio giusto e all’11’ trova il gol decisivo per la vittoria: dal limite dell’area Cimaglia trova la rete battendo magistralmente una punizione. Il Frosinone spinge e al 24′ va vicino al raddoppio con Bonanno che calcia forte in porta sfiorando il palo. I ciociari gestiscono il risultato fino alla fine: vince il Frosinone 1-0.

Frosinone – Ramogida, Danieli (33’st Trulli), Maggiora, Anzidei (33’st Crescimbeni), Riggi, Agostini (33’st Galimberti), Bonanno, Taddei, Pugliatti (13’st Esposito), Cimaglia (22’st Giurdanella), Casagrande (13’st Silvestri). A disposizione: Scordari, Frani, Eulisi. Allenatore: Centioni

Lecce – Lupo, Cancella, Danese, Rollo (33’st Schito), Parisi, Lattanzio, Persano, Buzziero (13’st Arcuti), Bottalico, Serra (22’st Spaseski), Miccoli. A disposizione: Fontanarosa, Piccinino, Papadia, Specchia. Allenatore: Castelluzzo

Marcatori: Cimaglia 11’st

Arbitro: Lauricella di Roma 1

Assistenti: Camilli di Roma 1 e Amato di Aprilia

Under 15: Frosinone – Lecce 3-1

Il Frosinone vince e convince. I ragazzi di mister Durante battono 3-1 il Lecce al Capo I Prati dimostrando ancora una volta tutte le doti tecniche e tattiche. Sin da subito si vede un grande Frosinone che però spreca molto e dai vari gol sciupati ne approfitta il Lecce che passa in vantaggio al 20′ con Avvisati. Nonostante ciò, i ciociari non si perdono d’animo e al 25′ la pareggiano su punizione con Tacchi. Al rientro dall’intervallo la squadra di Durante continua a dominare e, dopo un periodo di gare molto rustico con le varie sostituzioni e tante interruzzioni, riesce a ribaltare e allungare il risultato. Al 31′ a trovare la rete del 2-1 è il subentrato Sisillo mentre al 35′ a mettere il punto esclamativo alla sfida ci pensa Valentini: vince il Frosinone 3-1.

Frosinone – Amato, C. Ferretti, V. Ferretti (9’st Frara), Chiazzolla (21’st Valentini), Antonelli, Pacifico (21’st Polidori), A. Fargnoli, P. Fargnoli (38’st Farina), Tacchi (1’st Monti), Ingiugno (1’st Sisillo), Aversa. A disposizione: Esposito, Balan, Polletta. Allenatore: Durante

Lecce – Belloni, Avvisati, Okoumassoun, Cafasso, Sergi (1’st Pecere), D’Agostino, Cipressa, Raffo, Scotti (9’st Torsello), Placì, Desiate (38’st D’Arpe). A disposizione: Mandorino, Costa, Cerasino, Turlizzi, De Vito, Milli. Allenatore: Antonucci

Marcatori: Avvisati 20’pt (L), Tacchi 25’pt (F), Sisillo 31’st (F), Valentini 35’st (F)

Arbitro: Romanato di Roma 2

Assistenti: Matrascia di Roma 2 e Cappellini di Roma 2

Espulsi: 20’st Cafasso (L)

Ammoniti: Placì, Avvisati, Belloni

Under 14 Pro: Pescara – Frosinone 5-3

Dopo la sconfitta di misura nella sfida casalinga contro la Roma, il Frosinone non riesce a riscattarsi nella prima trasferta stagionale contro il Pescara. In Abruzzo la squadra di Burtini cade subendo 5 gol dai biancoblù che si confermano dopo la straordinaria vittoria per 2-6 nella prima giornata contro l’Ascoli: il Pescara, nelle prime due giornate, ha messo a segno ben 11 reti. Il Frosinone, però, alla sfida approccia bene e riesce a passare in vantaggio dopo appena 5′ con l’esterno Fulgenzi. Il Pescara ci mette poco a rientrare in partita e al 15′ la pareggia con Sarchesi. Poco dopo, al 18′ la ribalta con Di Gregorio. I ciociari continuano a spingere ed ecco che al 35′ trovano il gol del 2-2 con Fiorino. Dall’intervallo, rientrano bene i giallazzurri che vanno addirittura sul 2-3 con Fulgenzi. Dopo questo gol, il Pescara mette il turbo e nel giro di 7′ riesce a ribaltarla e a chiuderla. Al 15′ della ripresa trova il 3-3 Leggieri, dopo due giri d’orologio Iannello sigla il 4-3 e al 22′ Sarchesi la chiude trovando il 5-3 finale e la doppietta personale.

Pescara – Bedori, Di Baldassaro, Santilli, Zaccagnini, Camara, Persia, Ianniello, Di Gregorio, Leggieri, Sarchesi, Colafrancesco. A disposizione: Terrenzio, Delgado, Leggieri, Patricelli, Chielli, Pomposo, Partemi, Di Corso, Russo. Allenatore: Esposito

Frosinone – Astolfi, Scarabotti, Fiorino, Pianigiani, Fares, Ioli C., Ioli M., Bacci, Inghingoli, Cretara, Fulgenzi. A disposizione: Altibrandi, Cancelli, Fioravanti, Montioni, Genovesi, Sellaci, Ciccone, Bruno, Di Michele. Allenatore: Burtini

Marcatori: Fulgenzi 5’pt e 9’st (F), Sarchesi 15’pt e 21’st (P), Di Gregorio 18’pt (P), Fiorino 35’pt (F), Leggieri 5’st (P), Ianniello 7’st (P)

Arbitro: D’Ambrosio di Teramo

Ufficio Stampa Frosinone Calcio