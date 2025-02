 INTERVISTA POST PARTITA A ILARIO MONTERISI

Bari – Le parole post partita del difensore centrale giallazzurro Ilario Monterisi dopo la sconfitta contro il Bari.

Ilario, come leggiamo la partita di questa sera? Che momento state vivendo dopo questa brutta sconfitta?

“L’impressione dal campo è che questa sera abbiamo avuto più occasioni di loro. In questo periodo le stiamo sfruttando meno ed è un elemento su cui dobbiamo lavorare per far meglio. Continueremo ad insistere durante tutta la settimana e sono sicuro che inizierà anche a girarci meglio”.

Come si esce da questa situazione?

“Ho avuto la fortuna di aver già fatto questi campionati, salvandomi all’ultimo. Io ho sempre percorso la strada del lavoro e il mister su questo fattore ci da una grossa mano. Io come gli altri ragazzi che ci sono da più tempo trasciniamo tutti quanti facendo capire che la strada è quella e che arriveranno giorni migliori. Bisogna cercare quella scintilla che ci faccia uscire da questa situazione”.

Nonostante la situazione di classifica, oggi c’erano ancora tanti tifosi che vi hanno seguito. Cosa potete dire a queste persone che in questo momento sono deluse?

“Sicuramente li ringraziamo e sappiamo che abbiamo bisogno del loro supporto anche se ultimamente anche in casa non gli stiamo dando delle gioie. Però sono sicuro che lottando su ogni pallone come abbiamo fatto oggi riusciremo a farli ricredere e a portarceli di nuovo dalla nostra parte”.