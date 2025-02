Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro dell’ultimo weekend di gare.

Primavera 2: Frosinone – Perugia 1-0

Frosinone – Per la diciassettesima giornata di campionato il Frosinone di mister Pesoli, ospita alla Città dello Sport di Ferentino il Perugia. Primi minuti di gioco con alta intensità da parte della squadra umbra che chiude il Frosinone nella propria area di gioco. I giallazzurri si svegliano dal torpore iniziale e con Befani al ventesimo sfiorano il vantaggio. L’attaccante si invola verso la porta avversaria e scarica un mancino che termina di poco a lato. Passano pochi secondi e ancora Befani servito da Dixon spedisce il pallone di poco sopra la traversa difesa da Romagnoli. Il Frosinone torna ad essere padrone del gioco ma il Perugia non si fa sorprendere dalle iniziative dei ragazzi di mister Pesoli facendo chiudere cosi la prima frazione di gioco sul risultato di parità.

Nella ripresa il Perugia torna ad essere pericoloso. Al quarto minuto infatti, Ambrogi servito in area di rigore calcia verso lo specchio della porta ma Dosso riesce a neutralizzare il tentativo. Al quindicesimo è il Frosinone ad avere la propria occasione con Shkambaj che fraseggia con Dixon, il terzino, calcia dal limite dell’area di rigore ma Romagnoli fa buona guardia. La più grande occasione capita al ventiduesimo. Dixon lanciato verso l’area di rigore avversaria da solo calcia trovando la parata del portiere perugino, sulla ribattuta il canadese di testa serve Baptista che incredibilmente colpisce il palo da due passi. Il Frosinone prende coraggio e al ventiquattresimo trova il gol del vantaggio. Su un rilancio lungo di Dosso, ancora Dixon scatta verso la porta avversaria e con un pallonetto pregevole batte Romagnoli portando il risultato sull’1-0. Il Perugia non ci sta e al ventinovesimo Polizzi calcia dal limite dell’area di rigore cercando il secondo palo ma Dosso con la mano di richiamo riesce a deviare in calcio d’angolo. Al trentottesimo ancora un ispirato Polizzi con un tiro-cross colpisce la traversa e sfiora il gol del pareggio. A tre minuti dalla fine Dixon riesce a trovare la seconda rete ma l’arbitro Di Mariano annulla per fuorigioco. In pieno recupero anche Vaccà colpisce il palo da pochi passi sfiorando il gol che avrebbe chiuso la partita definitivamente. Di Mariano al quarantanovesimo fischia la fine di una splendida partita, il Frosinone vince e guadagna altri tre punti fondamentali nel suo percorso in questa Primavera 2.

Frosinone – Dosso, Diallo, Lucchetti, Pelosi, Schietroma, Shkambaj, Stoyanov (dal 8’st Baptista dal 38’st Fiorito), Borgia, Dixon, Ferizaj (dal 25’st Carfagna), Befani (dal 38’st Vaccà). A disposizione: Barone, Cellupica, Reali, Pantano, Antonellis, Centra, Giora. Allenatore: Pesoli

Perugia – Romagnoli, Bussotti, Belloni, Ambrogi, Brunori, Cottini, Pirani, Calzoni (dal 20’st Perugini), Casagrande (dal 32’st Karalifi) , Polizzi, Dottori. A disposizione: Belia, Panaro, Mori, Rossi, Napolano, Diouf, Hebeck, Papa. Allenatore: Moll Moll

Arbitro: Leonardo Di Mariano della sezione di Ciampino

Assistenti: Alessio Miccoli della sezione di Lanciano e Francesco Racaniello della sezione di Viterbo

Ammoniti: 27’st Ambrogi

Marcatori: 24’st Dixon

Under 17: Frosinone – Juve Stabia 2-2

Fiuggi – C’è amarezza in casa Frosinone per il pareggio contro la Juve Stabia. Al Capo I Prati la squadra di mister Lucidi non riesce ad andare oltre il 2-2 portandosi a casa il secondo pareggio consecutivo dopo la trasferta di Catanzaro. Sin dai primi istanti della gara si percepiscono i ritmi alti che la squadra ciociara vuole imporre nella sfida. Una disattenzione in disimpegno, però, costa caro ai gialloazzurri: lesto a rubare palla alla difesa del Frosinone Aprea che si immola in porta riuscendo a trovare l’angolo giusto. Non è bastato il tocco di Capanna, la Juve Stabia passa in vantaggio dopo appena 5’. Dopo la rete, la squadra campana accusa la spinta dei padroni di casa, vogliosi di recuperare il risultato di svantaggio. La compagine di Lucidi crea tanto, ma non finalizza. Questo fino al 38’, quando un lampo di Danieli rimette in carreggiata il Frosinone: dai trenta metri il numero 10 si inventa una conclusione perfetta che si insacca sotto al sette. Si galvanizzano a questo punto gli uomini di mister Lucidi che vanno vicino al 2-1 poco dopo sempre con Danieli: l’esterno alto ci riprova con un’altra conclusione che termina di poco sopra la traversa. La rimonta, però, arriva al fotofinish della prima frazione di gioco: dalla destra un cross perfetto pesca l’inserimento di Pierguidi bravo di testa a trovare l’angolino. Frosinone che all’intervallo va in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la Juve Stabia trova il pareggio: su calcio di rigore Balzano spiazza Capanna portando il parziale sul 2-2. I padroni di casa ci provano fino al fischio finale, la Juve Stabia si chiude compatta in difesa lasciando pochi spazi. La testa ora è rivolta alla prossima sfida contro l’Empoli.

Frosinone – Capanna, Pantano, Pierguidi (dal 33’st Luzi), Reali, Mirenzi (dal 18’st Taddei), Coluzzi (dal 11’st Millozzi), Carfagna, Oberti (dal 18’st Borghi), Binoshaj, Danieli (dal 33’st Boccanera), Serapiglia. A disposizione: Giora, Castellani, Metaj, Menghini. Allenatore: Riccardo Lucidi

Juve Stabia – Ardolino, Ceparano (dal 42’st Calabrese), Torino (dal 1’st Malafronte), De Simone, Amelio, Avvisato, Bonaiuto, De Martino, Balzano, Rosi (dal 27’st Petrine), Aprea (dal 27’st Iasevoli). A disposizione: Di Lauro, Di Domenico, Bottone, Tempre. Allenatore: Aveta

Marcatori: Aprea 5’pt (J), Danieli 38’pt (F), Pierguidi 45’pt (F), rig. Balzano 8’st (J)

Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone

Assistenti: De Lucia di Frosinone e Gneo di Latina

Ammoniti: Rosi, Serapiglia

Under 16: Frosinone – Empoli 2-2

Un pareggio prezioso e dal sapore di impresa per il Frosinone, che ferma la capolista Empoli con un ottimo 2-2. Un risultato che dà fiducia e consapevolezza ai ragazzi di mister Centioni, capaci di tener testa alla squadra che fino a questa partita aveva vinto tutte le gare in trasferta.

La partita si apre con un buon approccio da parte del Frosinone, che non si lascia intimidire dalla qualità dell’Empoli. Tuttavia, alla prima vera occasione, gli ospiti trovano il vantaggio grazie a Lorenzi, che con freddezza batte il portiere ciociaro. Alla mezz’ora, episodio chiave: l’Empoli resta in dieci uomini per il cartellino rosso diretto a Hyka, costretto a lasciare il campo dopo un intervento scomposto. Da quel momento, il Frosinone inizia ad alzare il baricentro, cercando il pareggio con maggiore insistenza, ma senza trovare il guizzo decisivo prima dell’intervallo.

Nella ripresa, i ciociari spingono alla ricerca del gol e, nonostante l’inferiorità numerica degli avversari, faticano a trovare varchi. L’Empoli difende con ordine, ma all’82’ arriva il tanto atteso pari: Agostini dal dischetto non sbaglia trovando l’angolo giusto. Nemmeno il tempo di festeggiare che la capolista si riporta avanti: Poggi di testa sigla il gol del 2-1, che sembra chiudere la partita e regalare all’Empoli l’ennesima vittoria consecutiva. Ma il Frosinone risponde presente non mollando e nel recupero trova il pareggio con il neoentrato Eulisi, che insacca la rete del definitivo 2-2 di testa, facendo esplodere di gioia la panchina.

Frosinone – Lombardo, Danieli (dal 1’pt Pugliatti), Maggiora (dal 10’st Trulli), Anzidei, Riggi, Agostini, Bonanno, Esposito (dal 20’st Marchetti), Silvestri (dal 20’st Eulisi), Casagrande (dal 10’st Oberti), Taddei (dal 29’st Barboni). A disposizione: Scordari, Crescimbeni, Frani. Allenatore: Centioni

Empoli – Piccini, Poggi, Battaglini (dal 26’st De Vita), Bruno, Covelli, Lorenzi, Ciampelli (dal 23’st Guizzani), Hyka, Perillo (dal 32’st Cianti), Orlandi, Lupoli (dal 32’st Murolo). A disposizione: Di Grazia, Crispino, Ginestretti, Isidori. Allenatore: Bacci

Marcatori: Lorenzi 25’pt (E), Agostini 32’st (F), Poggi 37’st (E), Eulisi 42’st (F)

Arbitro: Cifra di Latina

Assistenti: Martino di Cassino e Panella di Ciampino

Espulsi: al 30’pt Hyka (E)

Ammoniti: Poggi, Piccini, Maggiora

Under 15: Frosinone – Empoli: 0-0

Finisce a reti bianche la sfida tra Frosinone ed Empoli al Capo I Prati, in una gara combattuta ma priva di gol. Con questo 0-0 è arrivato il quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Durante, che mantengono invariata la distanza di tre punti dai toscani. Diverso l’andamento rispetto alla sfida d’andata, che si era chiusa con un rocambolesco 3-5 in favore dei ciociari. La partita inizia con grande intensità, ma senza particolari occasioni da rete. Entrambe le squadre lottano per il possesso del centrocampo, con il Frosinone attento a non concedere spazi alla formazione ospite, reduce da un impressionante 11-0 contro il Cosenza. La solidità difensiva giallazzurra è confermata dal terzo clean sheet consecutivo, segno di un assetto sempre più compatto. Nella ripresa il copione non cambia: tanto equilibrio e pochi varchi. L’occasione più grande capita sui piedi di Misciagna, che dopo aver superato Esposito si ritrova con la porta spalancata ma incredibilmente manda il pallone fuori. Un errore che avrebbe potuto cambiare l’esito della gara. Il Frosinone nel finale prova a spingere mantenendo sempre quella solidità difensiva che non ha permesso all’Empoli di affondare il colpo. Termina a reti bianche, confermato il quarto risultato utile consecutivo per i ciociari.

Frosinone – Esposito, Frara (dal 38’st Ferretti), Balan (dal 38’st Filippi), Tarquinia (dal 12’st Alfei), Antonelli, Polidori, A. Fargnoli, P. Fargnoli, Aversa (dal 12’st Chiazzolla), Ingiugno (dal 4’st Monti), Valentini (dal 4’st Sisillo). A disposizione: Amato, Pacifico, Minotti. Allenatore: Durante

Empoli – Flaccadori, Orlando, Mantovani, A. Olivieri, Russomando, Suljevic (dal 30’st De Ferdinando), F. Olivieri, Mazzatini, Misciagna (36’st Petreni), Cangiano (dal 15’st Brogi), Savelli (dal 15’st Capitoni). A disposizione: Carotenuto, Boeri, Botti, Lodi, D’Ambrosi. Allenatore: Lo Russo

Arbitro: Canicchio di Formia

Assistenti: De Lorenzo di Latina e Pandozzitrani di Formia

Ammoniti: Mazzatini, Orlando, Frara

Under 14 Pro: Frosinone – Perugia 1-2



Il Frosinone incappa in un altro stop cedendo il passo al Perugia che si impone in rimonta a Fiuggi. Una sconfitta amara per i ragazzi di Alessandro Burtini, che nonostante il buon gioco imposto non riescono a portarsi a casa un risultato utile ai fini della classifica. La gara parte con il piglio giusto per il Frosinone, che trova il gol del vantaggio grazie a una bella giocata di Cretara. La gioia, però, dura pochissimo: meno di un minuto dopo il Perugia risponde immediatamente con Mengani, che rimette il punteggio in equilibrio.

Nella ripresa il protagonista assoluto è ancora Mengani, che sigla la doppietta personale battendo Rossi e firmando il sorpasso umbro. Il Frosinone prova a reagire, ma la difesa del Perugia è attenta e non concede spazi ai tentativi di rimonta giallazzurra. Il triplice fischio sancisce il successo ospite, la testa per i gialloazzurri è rivolta già alla trasferta di Ascoli.

Frosinone – Rossi, Scarabotti, Fiorino (dal 1’st Bacci), Fioravanti (dal 1’st Genovesi), Bruno, C. Ioli, M. Ioli, Della Rasa (dal 1’st Fares), Ciccone (dal 10’st Inghingoli), Cretara, Montioni (dal 25’st Parenti). A disposizione: Astolfi, Pianigiani, Morabito. Allenatore: Burtini

Perugia – Arcioni, Mengani (dal 25’st Dorillo), Buffa (dal 25’st Roseti), De Vito, Marcelli, Parreschi, Capomagi, Mulamba, Mariani (dal 10’st Calabro), Crescentini (dal 25’st Pereira), Calistri. A disposizione: Spadoni, Cuppoloni, Franzese, Morresi, Bacchi: Allenatore: Papini

Marcatori: Cretara 26’pt (F), Mengani 27’pt e 28’st (P)

Arbitro: Pascucci di Latina

Ammoniti: Crescentini, Marini, Capomagi, Scarabotti, Cretara, De Vito