 INTERVISTA POST PARTITA A ILIAS KOUTSOUPIAS

Frosinone – Le parole del centrocampista giallazzurro Ilias Koutsoupias dopo il pareggio casalingo contro la Reggiana.

Ilias, dal suo punto di vista come ti spieghi un così diverso cambio di prestazione dalla partita con il Catanzaro ad oggi?

“In questi casi le responsabilità sono condivise. Non siamo sicuramente entrati bene in partita non replicando le buone prestazioni che ci sono state sia con il Bari che con il Catanzaro. Probabilmente il peso della partita ha influito sulla pressione che il gruppo ha vissuto. Mancano dodici partite e forse dobbiamo ripartire da questa gara per cercare di vincere le prossime”

Come si fa secondo lei a rimanere così bloccati come nel primo tempo?

“Una risposta in questi casi è difficile da trovare, la soluzione non arriva da un giorno all’altro. Sicuramente oggi c’è stata una reazione dato che eravamo sotto di un gol e sembravamo morti alla fine del primo tempo. Il punto oggi ovviamente muove la classifica. L’unica strada che vedo per uscire da questo momento è lavorare sodo come abbiamo fatto fino ad ora. Vedo un gruppo che da il massimo tutti i giorni quindi credo che solo facendo così tutti insieme potremmo uscirne”.

Cosa vi ha detto il Mister a fine partita?

“Questa è una cosa che rimane tra di noi. Sicuramente posso dire che il mister sta facendo di tutto per entrare nella nostra testa e motivarci per uscire da questo momento”.