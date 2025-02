Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro nell’ultimo weekend di gare.

Primavera 2: Frosinone – Monopoli 1-0

Il Frosinone ospita alla Città dello Sport di Ferentino il Monopoli nella diciannovesima giornata di campionato di Primavera 2. I giallazzurri partono più lenti anche per la pesantezza del campo che non favorisce il classico gioco fluido dei ragazzi di mister Pesoli. All’ottavo arriva la prima occasione della partita con Lamberta. L’attaccante del Monopoli trovato solo in area di rigore calcia verso lo specchio della porta ma trova una grande risposta di Dosso che nega il vantaggio. Il Frosinone risponde al dodicesimo con un tiro molto insidioso di Shkambaj che viene però disinnescato da Sibiliano. I ragazzi di mister Pesoli, prende le redini del gioco facendo abbassare il Monopoli nella propria area di gioco ma i giallazzurri non riescono a trovare gli spazi necessari per far male ai biancoverdi. I tentativi del Frosinone sono molteplici ma nessuno davvero pericoloso, il Monopoli riesce a reggere e la prima frazione di gioco termina quindi sullo 0-0.

La ripresa si apre con una buona occasione che capita sui piedi di Ferizaj che con l’esterno destro colpisce la sfera che però termina sul fondo. Al diciassettesimo arriva la svolta della partita, da calcio d’angolo, Ferizaj trova al limite dell’area di rigore Grosso che indisturbato calcia con il destro e batte Sibilano per l’1-0 giallazzurro. Ancora Frosinone, al ventottesimo Schietroma, con una serpentina semina tutti i difensori avversari e calcia sul secondo palo difeso da Sibilano il pallone però esce di poco terminando sul fondo. Dopo qualche minuto è Dixon ad avere un’occasione analoga ma il tentativo risulta ancora nullo. Il Frosinone continua a produrre azioni offensive, al quarantaduesimo è Shkambaj che arriva sul fondo dell’area di rigore mettendo un cross teso che però sfila per tutta l’area piccola non trovando nessun compagno pronto ad appoggiare in porta. Il risultato non cambia più e il Frosinone quindi ottiene una vittoria che allunga la serie di risultati utili consecutivi e consolidando ulteriormente la testa del campionato.

Frosinone – Dosso; Diallo, Hegelund, Molignano (dal 37’st Baptista), Luchetti, Shkambaj, Marchese (dal 1’st Stojanov), Grosso, Cichero (dal 15’st Befani), Ferizaj (dal 20’st Schietroma), Dixon (dal 37’st Borgia). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Pelosi, Fiorito, Antonellis, Carfagna, Barone. Allenatore: Pesoli

Monopoli – Sibiliano, Collaro, De Palo E.(dal 30’st Marchionna), Mancino (dal 39’st Mercone), Rolla, Di Bari, Martini, De Gennaro (dal 39’st Di Cagno), De Palo A. (dal 30’st Fracchiolla), Lamberta (dal 17’st Persichini), Paukstys. A disposizione: Silvestris, Lamacchia, Diouf, Madio, Mercone, Spadavecchia. Allenatore: D’Ermilio

Ammoniti: 32’pt De Palo E.,

Marcatori: 17’st Grosso

Arbitro: Ciro Aldi della sezione di Lanciano.

Assistenti: Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano.

Under 17: Frosinone – Lecce 0-2

Il Lecce riesce a spuntarla al Capo I Prati di Fiuggi tornando in terra pugliese con tre punti importanti vincendo 2-0 contro il Frosinone. Nei primi minuti di gioco a farla da padrona non è nessuna delle due squadre, bensì in campo si vede grande equilibrio. Il fulcro del gioco si concentra a centrocampo e si va al tiro pochissime volte. La prima occasione da matita rossa arriva al 40’, protagonista Carpentieri: l’attaccante, a tu per tu con il portiere, anziché calciare forte in porta sceglie il pallonetto respinto da Peven. Il vicecapitano giallazzurro si rammarica per quest’occasione sciupata. Ad inizio ripresa il Lecce passa in vantaggio: a seguito di una carambola in area i giallorossi sfruttano un rimpallo con Esposito bravo a concludere forte in rete e far passare in vantaggio gli ospiti dopo 5’ dall’inizio del secondo tempo. Il Frosinone torna subito all’attacco riuscendo a conquistare diversi angoli e punizioni dal limite. Nel momento in cui i padroni di casa sembrano avere l’inerzia della sfida a loro favore, il Lecce cala il raddoppio: su calcio di rigore non sbaglia Marrocco, che al 30’ sigla lo 0-2. Nonostante ciò, il Frosinone tiene la testa alta e nel finale colpisce la traversa con Pantano a seguito di un corner. Al triplice fischio ad esultare è la compagine di Fabio Marrocco.

Frosinone – Capanna, Pantano, Reali, Metaj (dal 45’st Coluzzi), Pierguidi (dal 10’st Castellani), Millozzi (dal 10’st Mirenzi), Oberti, Carfagna, Carpentieri (dal 20’st Binoshaj), Danieli (dal 20’st Borghi), Serapiglia (dal 20’st Eulisi). A disposizione: Giora, Boccanera, Menghini. Allenatore: Lucidi

Lecce – Peven, Basile, Mele, Longo, Guida (dal 42’st Bozzolo), Trio, Parente, Candido (dal 20’st Maiotti), Esposito (dal 42’st Villa), Marrocco (dal 40’st Sergi), Popescu (dal 45’pt Margheriti) A disposizione: Bleve, Piccinno, Costantini. Allenatore: Marrocco

Marcatori: Esposito 5’st, Marrocco 30’st rig.

Arbitro: Velocci di Frosinone

Assistenti: Rosati di Roma 2 e Martino di Cassino

Ammoniti: Bozzolo, Esposito, Danieli, Millozzi

Under 16: Frosinone – Juve Stabia 6-0

Game, set, match. Risultato pirotecnico per l’Under 16 di mister David Centioni, che vince 6-0 contro la Juve Stabia. Un risultato tennistico che conferma l’ottimo momento dei giallazzurri, reduci da una vittoria importante nella gara in trasferta contro il Catanzaro. Una sfida preparata nel migliore dei modi dal tecnico dei ciociari, che sin dai primi minuti ha incoraggiato i suoi ragazzi, bravi a non concedere alcuna occasione alla Juve Stabia. Pronti, via: il Frosinone si catapulta in avanti e dopo 6’ trova la rete del vantaggio. In area, a pochi passi dal portiere, Pugliatti colpisce di collo pieno e gonfia la rete. I ritmi rimangono alti e al 28’ il Frosinone sigla il raddoppio con Bonanno, che, su un cross dalla fascia sinistra, è bravo ad anticipare la retroguardia campana e allungare la gamba quanto basta per insaccare il pallone. I primi minuti della ripresa non regalano grandi emozioni: i padroni di casa gestiscono il possesso senza correre rischi. Al 72’ comincia la danza finale del gol. A siglare il tris ci pensa il subentrato Frani, astuto in area a impattare la sfera e gonfiare la rete. Dal 75’ al triplice fischio sale in cattedra Eulisi, entrato in campo all’intervallo. L’attaccante si rende protagonista di una straordinaria tripletta, fissando il risultato finale sul 6-0. Questa larga vittoria rappresenta una grande iniezione di fiducia per il Frosinone, pronto ad affrontare con entusiasmo i prossimi impegni.

Frosinone – Scordari, Trulli (dal 23’st Frani), Anzidei (dal 1’st Crescimbeni), Marchetti (dal 12’st Danieli), Riggi, Agostini, Bonanno, Francia, Silvestri (dal 23’st Barboni), Pugliatti (dal 1’st Eulisi), Taddei (dal 12’st Esposito). A disposizione: Lombardo, Maggiora, Casagrande. Allenatore: Centioni

Juve Stabia – Colella, Amato, Muoio, Capasso (dal 35’st Vanzanella), Picardi, Troise, Iuorio (dal 23’st Del Giudice), Cirillo (dal 23’st Cammarota), Bottone, Mannilli (dal 12’st Limatola), Mauro (dal 35’st Iadazza). A disposizione Cappa, Di Maio, Filosa, Prezioso. Allenatore: Criscuoli

Marcatori: Pugliatti 6’pt, Bonanno 28’pt, Frani 32’st, Eulisi 35’st, 41’st e 42’st

Arbitro: Pascucci di Latina

Assistenti:Nappi di Latina e Raganelli di Roma 1

Ammoniti: Cirillo, Amato, Pugliatti

Under 15: Frosinone – Juve Stabia 4-2

Un Frosinone travolgente domina la Juve Stabia calando un poker che proietta i ciociari nelle zone alte della classifica. Il 4-2 finale conferma l’ottimo momento della squadra di mister Fabrizio Durante, capace di assemblare un gruppo che, oltre alla compattezza, sa esprimere un bel gioco ed essere concreto sotto porta. Fin dai primi minuti i giallazzurri impongono un pressing asfissiante, costringendo gli ospiti a rintanarsi in difesa. Il Frosinone si rende pericoloso con alcune iniziative di Sisillo e Aversa fino al gol che apre le marcature, realizzato da Andrea Fargnoli. Il centrocampista, palla al piede, salta abilmente due avversari, si coordina dal limite dell’area e lascia partire un tiro preciso che si insacca nell’angolino basso, dove Buonaiuto non può arrivare. Dopo il vantaggio, la squadra ciociara continua ad attaccare e al 20’ arriva il raddoppio: Monti trasforma con freddezza un calcio di rigore. La Juve Stabia soffre il gioco dei padroni di casa e al 34’ subisce il tris, firmato da Aversa. L’attaccante si eleva in area e con un colpo di testa ben calibrato batte il portiere avversario. Nella ripresa il copione non cambia: il Frosinone controlla il possesso palla e al 3’ trova il poker grazie a un autogol sfortunato di D’Amato, che nel tentativo di deviare una conclusione di Monti finisce per spedire la sfera nella propria porta. Nel finale i ritmi calano drasticamente e la Juve Stabia ne approfitta per accorciare le distanze con le reti di Diletto e Olivieri. Tuttavia, i due gol non bastano a riaprire la partita. Il match si chiude sul 4-2 per il Frosinone.

Frosinone – Esposito, Frara (dal 1’st C.Ferretti), Balan (dal 9’st Valentini), Chiazzolla, Antonelli, Alfei (dal 23’st V.Ferretti), A.Fargnoli, P.Fargnoli (dal 9’st Polidori), Aversa (dal 15’st Minotti), Monti (dal 15’st Ingiugno), Sisillo (dal 23’st Filippi). A disposizione Amato, Tarquinia Allenatore: Durante

Juve Stabia – Buonaiuto, Brioso, Sepe (dal 30’st Olivieri), Francione, D’Amato, Greco (dal 1’st Rivieccio), Carbone (dal 5’st Di Sarra), Veneziano, Quagliarella (dal 5’st Tambaro), De Micco, Russo (dal 1’st Amaro). A disposizione: Gallifuoco, Pezzella, Diletto. Allenatore: Romano

Marcatori: A.Fargnoli 18’, Monti 20’, Aversa 34’, aut.D’Amato 43’, Diletto 77’, Olivieri 79’

Arbitro: Paoli di Ciampino

Assistenti: D’Andrea e Rossi di Ciampino

Ammoniti: P.Fargnoli, Greco, Veneziano, Francione

Under 14 Pro: Frosinone – Lazio 0-1

Il Frosinone lotta, gioca con coraggio e personalità, ma alla fine deve arrendersi alla Lazio, che trova il gol decisivo nel finale con Alvaro. Al termine di una gara intensa e combattuta, i ragazzi di Burtini escono dal campo a testa alta, consapevoli di aver tenuto testa a una delle squadre più forti del girone. La partita si accende fin dai primi minuti, con il Frosinone che mostra grande aggressività e voglia di imporre il proprio gioco. I giallazzurri costruiscono bene, gestiscono il possesso con qualità e provano a rendersi pericolosi con rapide verticalizzazioni. La Lazio, dal canto suo, risponde con ordine e prova a sfruttare le ripartenze. Nella ripresa, il copione non cambia: il Frosinone continua a spingere, cercando con insistenza la via del gol. La Lazio si difende con compattezza e prova ad alzare il ritmo nella fase finale della gara. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la beffa: al 34’ del secondo tempo, Alvaro sfrutta un pallone vagante in area e batte il portiere con una conclusione precisa, regalando ai biancocelesti tre punti pesantissimi. Ora testa al prossimo e ultimo impegno della prima fase contro la Ternana.

Frosinone – Rossi, Scarabotti, Fares (dal 34’st Parenti), Pianigiani, Fiorino, C. Ioli, M. Ioli, Fioravanti (dal 10’st Montioni), Inghingoli (dal 28’st Genovesi), Sellaci (dal 1’st Cretara), Della Rasa (dal 20’st Morabito). A disposizione: Astolfi, Bruno, Fulgenzi, Ciccone. Allenatore: Burtini

Lazio – Corbelli, Becchetti (dal 25’st Di Palma), Boveri, Kerxhaliu (dal 18’pt Fusco, dal 34’st Afonso Delgado), Manzi, Casali, Musah, Interlandi (dal 14’st Pastano), Fokou (dal 28’st Coppola), Girotti (dal 23’st Alvaro), Pellegrino (dal 17’st Agrò). A disposizione: Sanna, Rotondi. Allenatore: Grassi

Marcatori: Alvaro 34’st

Arbitro: Losciale di Roma 1

Espulsi: al 37’st Manzi

Ammoniti: Casali, Manzi