 INTERVISTA POST PARTITA A SERGIO KALAJ

Brescia – Queste le dichiarazioni di Sergio Kalaj dopo la sconfitta del Rigamonti contro il Brescia.

Sergio per te cosa significa rientrare dopo un anno e mezzo in campo?

“Oggi per me significa tutto. È difficile spiegare quello che ho provato, la sofferenza nel vedere gli altri giocare e non poter dare una mano alla squadra. Però tutto passa, siamo qui e sono felice di essere tornato. È stata un’emozione incredibile, sono entrato in campo con le lacrime agli occhi”.

Come ti senti fisicamente?

“Fisicamente sto bene. È più di un mese che lavoro con la squadra e spero di poter dar loro il mio contributo quando il mister mi darà la possibilità di scendere in campo”.

Che lettura dai di quello che è accaduto oggi al Rigamonti?

“Oggi c’è poco da dire. Sicuramente questi non siamo noi. È una giornata da dimenticare per tutti. Quello che mi sento di dire è chiedere scusa a tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a qui. Ora bisogna ripartire dalla prossima partita e dare il massimo per iniziare a fare punti”.

Ancora un gol nei primi minuti, che cosa pensi a riguardo?

“Sicuramente è stata una partita difficile, abbiamo giocato tanto tempo con un giocatore in meno; quindi, c’è poco da dire sulla partita di oggi. C’è da rimboccarsi le maniche e lavorare ogni giorno per tornare più forti di prima”.

Foto credit: Lapresse

Ufficio Stampa Frosinone Calcio