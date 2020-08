Subito a lavoro nel tardo pomeriggio i giallazzurri, che conquistato l’accesso ai Playoff, torneranno in campo mercoledì in casa del Cittadella. Alla ‘Città dello Sport’ seduta di scarico per chi ha giocato ieri, partitella per il resto del gruppo. Continua il lavoro personalizzato Capuano, terapie per Mirko Gori. Domani alle 18.45 nuova seduta d’allenamento a Ferentino.