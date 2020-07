Continua il lavoro dei giallazzurri in vista del match di venerdì sera contro lo Spezia. Alla ‘Città dello Sport’ la squadra di Mister Nesta ha svolto esercitazioni tecnico – tattiche e una partitella a campo ridotto. Brighenti è tornato ad allenarsi in gruppo, differenziato per Salvi e Ariaudo, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. Per domani alle 18.00 prevista una nuova seduta di allenamento.