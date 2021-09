Ripresa degli allenamenti e doppia seduta alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso. Mattinata di lavoro aerobico. Nel pomeriggio riscaldamento, esercitazioni tecniche e serie di partite finali questo il programma odierno. Assente Satariano impegnato con la propria nazionale. Differenziato per Brighenti (da valutare la sua condizione). Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.