 ALLENAMENTO 11 SETTEMBRE

Doppia seduta alla ‘Città dello sport’ per i giallazzurri che continuano a preparare la partita amichevole, contro la Lazio, in programma domani sera allo stadio ‘Benito Stirpe’. Palestra e esercitazioni in campo nella mattinata mentre nel pomeriggio, la squadra di Nesta, ha svolto un lavoro tecnico e una serie di partitelle. Nell’allenamento di questa mattina si è fermato Michele Volpe per un fastidio al ginocchio sinistro. È stato sottoposto ad una prima serie di esami diagnostici e lunedì verrà visitato dal consulente ortopedico Professor Adriani. Rientra in gruppo Dionisi. Differenziato per Rodhen, Novakovich e Tabanelli.