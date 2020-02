Secondo giorno di lavoro per i giallazzurri che alla ‘Città dello sport’ di Ferentino continuano a preparare la partita di Domenica contro il Perugia. Lavoro di forza in palestra, esercitazione tecnico tattiche e partitella, questo il programma odierno.

Capuano ha lavorato a parte sul campo. Differenziato per Dionisi, Paganini e Tabanelli mentre sono tornati in gruppo Zampano e Tribuzzi. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio sempre a Ferentino.