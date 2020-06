Continua la preparazione dei giallazzurri in vista della ripresa del campionato. La squadra di mister Nesta è scesa in campo questa mattina a Ferentino dove ha svolto alcune esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Ciano ha lavorato a parte. Domani mattina alla Città dello Sport è in programma l’ultima seduta della settimana.