Seduta pomeridiana per i giallazzurri che venerdì, alle 18:45, saranno impegnati in trasferta sul campo del Pescara. Chi è sceso in campo contro la Juve Stabia ha svolto una seduta di scarico, partitella per il resto del gruppo fatta eccezione per Capuano, Maiello e Tabanelli che hanno lavorato a parte. Terapie per Gori, Salvi e D’Elia che domani si sottoporranno agli esami strumentali. La squadra tornerà in campo domani alle 10 a Ferentino.