Penultima seduta della settimana per i giallazzurri che venerdì sera, al Benito Stirpe, affronteranno il Pordenone nella prima giornata di ritorno del campionato. A Ferentino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto a cui ha preso parte anche il nuovo acquisto Tabanelli. Differenziato per Zampano alle prese con un affaticamento muscolare. Domani alle 11 è in programma la rifinitura alla Città dello Sport.