Prima seduta di allenamento per i giallazzurri che, nel ritiro romano, iniziano a preparare la partita di ritorno playoff contro lo Spezia. La squadra di Mister Nesta è scesa in campo alle 18.45, seduta di scarico per chi ha giocato ieri, partitella per il resto del gruppo. Lavoro a parte per D’Elia e Tabanelli. Domani sera in programma una nuova seduta di allenamento.