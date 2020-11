Primo allenamento della settimana per i giallazzurri che, alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, iniziano a preparare la partita di sabato contro il Monza. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri. Riscaldamento, possesso palla e partitella per il resto della squadra. Parzialmente in gruppo Szyminski. Domani pomeriggio nuovo allenamento sempre a Ferentino.